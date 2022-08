Es muy común que en lugares públicos y grandes, como galerías y centros comerciales, alguien se pueda perder. La cantidad de gente, el ruido, el gran número de negocios, a veces muy parecidos entre sí, y muchos otros factores pueden provocar que una persona pierda de vista al resto de sus acompañantes.

A principios de este mes, Katherine Cruz, una usuaria de TikTok realizó un posteo en el que muestra una manera muy creativa que inventó con sus amigos para no perderse más en el shopping, ya que ella es de estatura baja.

El video comienza con la joven panameña caminando por un centro comercial con el hilo de un globo rojo atado a su gorra y una inscripción que dice: “Mis amigos me pusieron un globo para encontrarme más rápido”.

Más adelante en el posteo, la niña camina por las distintas instalaciones del shopping y lo único que se ve es el llamativo globo y no a ella. “Ya que soy bajita dicen que me puedo perder”, “Ahí voy jaja”, se lee mientras el video transcurre, y termina diciendo “Menciona a tu amiga bajita”.

La publicación se hizo viral en cuestión de segundos y tuvo muchas reacciones y respuestas

“Yo me asustaría si entro a una tienda y veo en el estante de enfrente un globo rojo flotando”, “Para qué le dan ideas a mis amigos, ahora no podré comerme un helado sola”, “Yo te vi, jajaja”, “Yo también mido 1,55 y cuando vamos a un centro comercial me buscan por silbidos porque no me ven”, “Lo voy a tener que hacer”, son algunas de las respuestas.

Otros tips para no perderte en un shopping

En este marco, otros usuarios hicieron viral una serie de pasos para aquellos que tengan un amigo o amiga de poca estatura. Estos son

Compartir con tus acompañantes la ubicación en tiempo real a través de Whatsapp: esta herramienta de la plataforma permite que a quienes les envíes tu ubicación puedan ver adónde te encontras en tiempo real y es muy útil para no perderse en lugares grandes.

Acordar puntos de encuentro por si alguno se distrae y se separa del resto: los puntos de encuentro son clave para tener lugares acordados y encontrar al despistado del grupo más fácil.