Las fiestas de casamiento suelen ser muy costosas, por lo que es cada vez más común que los novios se las ingenien para reducir costos. Por ejemplo, una pareja decidió cobrarle a los invitados para que puedan acceder a la barra libre. La novia contó su experiencia en Reddit, la publicación se volvió viral y generó un intenso debate en las redes sociales.

Según relató la mujer, los invitados deben realizar “donación obligatoria” de 10 dólares a su fondo de la luna de mie. o de su nueva casa, más una propina de 5 dólares para el bartender.

"Entonces, cuando vas a tomar tu primer trago, pagás 15 dólares en total y el resto de la noche es gratis, no se requieren propinas a menos que quieras”, explicó la novia.

“¿Es eso egoísta? Le dije eso a mi familia y me dijeron que si voy a tener un bar abierto, no debería hacer que nadie ponga dinero en nuestra luna de miel... ESTAMOS PAGANDO TODO POR NOSOTROS SIN AYUDA...", argumentó.

“Creo que es justo y está bien. Y no veo a nadie quejándose. Si no les gusta, obviamente no beberán", añadió.

La publicación generó un gran revuelo en el foro y la opinión de los usuarios quedó totalmente dividida: algunos bancaron la iniciativa y otras personas la críticaron.

“Creo que la ejecución es mala. Pero no es una idea horrible”, escribió un usuario y agregó: “¡La última boda a la que fui costaba $12 por una botella de cerveza!

Otro internauta también estuvo de acuerdo en que era un precio justo, pero sotuvo que la mujer no explicó bien su propuesta: “Exactamente, no es la idea, es la forma en que presentó su idea. ¿15 dólares por bebida ilimitada? ¡Absolutamente pagaría eso! Eso es aproximadamente dos o tres tragos menos la propina de todos modos, dependiendo de lo que bebas, por lo que en realidad es un descuento cuando lo piensas".

Por otro lado, una persona sostuvo: "Esta no es la peor idea que he visto en este sub (y $ 15 para bebidas ilimitadas como donación no es irrazonable), pero lo que realmente me molestó es el 'pagamos por la boda y la luna de miel todo por Nosotros mismos. ¿Vale y? Es tu boda y luna de miel, ¿verdad?”.