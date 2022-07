La adolescencia no suele ser una etapa sencilla debido a la gran cantidad de cambios físicos y personales que genera. Por eso, en muchas ocasiones, los jóvenes tienden a buscar un acompañamiento en sus familias para sobrepasar el “malestar” típico de la edad, aunque no siempre reciban de ellos la respuesta que esperaban ¡Mirá la insólita reacción de un padre que se volvió viral!

La presión de “adaptarse” a los parámetros hegemónicos que impone la sociedad, así como también, la necesidad de cumplir con determinados roles, comienzan a ocupar un rol central en la vida de los adolescentes. En este marco, la edad contrae una gran variedad de problemáticas que, de no atenderse, pueden ser dañinas para el crecimiento personal.

No obstante, hay veces que las inesperadas respuestas de la familia se convierten más en una cómica anécdota, que en un reproche. Así fue para una usuaria de Twitter, quien compartió la insólita reacción de su padre cuando la vio llorar y captó la atención de miles de usuarios de la red social.

La inesperada respuesta de su papá, cuando la vio llorar.

“Creo que ya lo conté acá una vez, pero a los 14, 15 mi papá me encontró llorando y le pregunté a los gritos ‘papá soy linda???’”, comenzó su historia @ohhmcfly, y remató: “me respondió LINDA ES UNA PALABRA MUY AMPLIA HIJA ajssjsjsjsjska el padre más bueno”

Desde su publicación, el tweet generó tal repercusión en las redes sociales, que superó los 65.000 favoritos y mil retweets. Además, no tardaron en aparecer mensajes empatizando con la historia ¡Mirá!





Las reacciones a la insólita respuesta del padre

La divertida (o preocupante) reacción del papá generó una ola de comentarios en Twitter, donde decenas de usuarios compartieron sus propias experiencias con sus progenitores: “mi mamá cuando le pregunté si estoy gorda decía ‘bueno ya vas a pegar el estirón’"; “Linda no sos hija, sos vistosa”; “no sos linda como las de los medios, pero sí más interesante, quizás te ayude bajar de peso”, fueron algunas de las experiencias.

Por ejemplo, Giuliana compartió la respuesta de su mamá, con un divertido plot twist: “me dijo que quizá no sos tan tan linda como querés, pero sí inteligente, después empecé la facultad y me di cuenta de que no solo no soy linda sino que tampoco inteligente”.





Nuevas anécdotas sobre el tweet viral.

Mientras que, por otro lado, otros usuarios aprovecharon para comparar al papá de la protagonista con Homero o Abraham Simpson: "lo pienso todos los días y no entiendo que le costaba mentirme !!"