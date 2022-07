Hay ciertas cosas que se le cuestionan a los médicos. Una muy curiosa es su caligrafía, la cual es difícil de descifrar. Eso es algo sabido por muchas personas e incluso algunos tipos de letras llegan a ser complicadas hasta para los propios farmacéuticos- En ese sentido, Un hombre mostró en Twitter la increíble falta de ortografía que cometió un doctor en una receta. La publicación generó un debate en las redes.

El encargado de compartir el hecho fue el usuario @Farmaenfurecida . El farmacéutico suele ver cotidianamente distintas recetas médicas y tiene que descifrar aquello que indican, pero hay ciertos errores que ni siquiera la peor letra podría ocultarlo.

El tuitero compartíó una foto donde se ve un grosero error ortográfico cometido por un médico, que había solicitado un "paracetamol 1gr". Sin embargo, la falta de ortografía la comete en la parte de la aclaración que hace en la receta.

El paracetamol me lo voy a tomar yo para los ojos pic.twitter.com/iDAT70p9Gs — Guille Martín (@Farmaenfurecida) July 25, 2022

“El paracetamol me lo voy a tomar yo para los ojos”, expresó el usuario en su publicación de la red social que estuvo acompañada de la foto donde se puede notar el importante error del profesional médico.

En la imagen que se viralizó, se percibe que médico se equivocó en la segunda línea. Allí en vez de escribir “envase grande” el doctor escribió “en base grande”. Una diferencia sustancial que no ha pasado por alto para el resto de internautas.

Muchos internautas hicieron comentarios humorísticos sobre el grave error y la particular forma de escribir de los especialista. En tanto, otros fueron un paso más en su análsis y lpreguntaban cómo este médico logró convertirse en un profesional,

“Por eso se escribe que no se entienda nada, para ocultar las faltas de ortografía”, comenta una usuario", “Paracetamol en en frasco de base ancha para que no se vuelque”, "el médico más basado", "Normal, a mi también me duelen al ver "1gr." en lugar de "1 g". "¿Si te digo que de primeras leí «un beso grande» y no entendía lo de paracetamol para los ojos?", fueron algunos de los comentarios de esta publicación viral.