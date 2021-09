El juego del calamar es una de las series del momento de Netflix. La ficción surcoreana se afianza como el título más visto del catálogo de la plataforma de streaming y bate récords de reproducciones en todo el mundo. Sin embargo, un error involuntario del thriller psicológico le trajo un insólito problema a un hombre que desconocía su existencia.

La serie trata sobre un grupo de personas que participan de un misterioso concurso en el que deben pasar distintas etapas de juegos de niños, pero que si no lo logran, mueren. ¿Cuál es el incentivo? Un premio millonario que cambiaría la vida del protagonista, llamado Ki-hoon.

Este personaje llega al concurso luego de recibir una misterios tarjeta con unos símbolos en un lado (círculo, triángulo y cuadrado) y en el otro el número de teléfono al que deben llamar para sumarse al juego.

.

Pero los realizadores cometieron un grave descuido: utilizaron un número que existe y los fanaticos comenzaron a realizar miles de llamados. Eso convirtió en un infierno a la vida del dueño de la línea, un hombre de 40 años que vive de la provincia de Gyeongg, a unos 50 kiométros de Seúl.

"Nunca había visto 'el juego del calamar', pero pensé que era solo una broma, Me enteré del hecho de que mi número estaba en la serie porque me lo dijo alguien que me llamó", dijo el hombre de 40 años al medio surcoreano MBC. Según contó, recibe unas 4.000 llamadas al día de personas con voz de niño que dicen que también "quieren participar en el juego", y agregó que la mayoría las recibe temprano en la mañana.

Tras conocer lo sucedido, la producción de la serie le recomendó cambiar el número, pero el sujeto se resiste porque sería un molestia contactar a todos sus contactos nuevamente. De hecho sugirió al periódico local Chosum que le habrían ofrecido una compensación económica en principio de 1 millón de wones (menos de mil dólares aproximadamente) . . y luego de 5 millones.

.

Además, agobiado por la situación, contactó a Netflix para que le den una explicación por la violación de la ley de protección de datos que rige en Corea del Sur. Desde la empresa indicaron que “Tanto Netflix como Cyron Pictures son conscientes del problema e intentaremos resolverlo”.

La persona damnificada también presentó una demanda contra el creador de la serie, Dong-hyuk Hwang, y le rogó a los fanáticos que no lo molesten más.

Tras conocer la noticia, Huh Kyung-young, jefe honorífico del Partido Nacional Revolucionario y aspirante a la presidencia de Corea del Sur, publicó en su Facebook una oferta para comprarle el número al hombre: "Me he enterado de que el propietario del número de teléfono que aparece en una tarjeta de visita en 'El juego del calamar' está sufriendo graves daños por las llamadas de broma. Me gustaría comprar el número por 100 millones de wones (85.000 dólares)".

.

¿Cuándo sale la segunda temporada de el Juego del calamar?

La ficción se convirtió en la primera serie original de Corea que ingresó entre las más populares de la plataforma -actualmente está en el primer puesto de Argentina-. La temática de juegos de supervivencia y el vínculo que se forman entre los personajes a lo largo de la historia, es el principal argumento que supo atrapar a los espectadores de principio a fin.

El juego del calamar consta de 9 episodios, que tienen una duración entre los 30 y 60 minutos. Su elenco está ancabezado por: Lee Jung-jae como Seong Gi-hun; Park Hae-soo como Cho Sang-woo; Oh Yeong-su como Oh Il-nam; HoYeon Jung como Kang Sae-byeok; Heo Sung-tae como Jang Deok-su; Kim Joo-ryoung como Han Mi-nyeo y Anupam Tripathi como Abdul Ali

Aunque todavía no se está confirmado, se espera que Netflix anuncie la realización de una segunda parte. Además, el final abierto del personaje principal, Geong Gi-hun, puede leerse como una pista de los planes de su creador para continuar con la historia.

.