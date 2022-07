Quién dijo que el romance está muerto. En las redes sociales como Twitter o Instagram podemos encontrar a parejas expresando su cariño el uno por el otro de diferentes y maravillosas maneras, comunicando romance en un lenguaje que la tecnología continúa evolucionando. En este caso, el gesto romántico de un enamorado se volvió viral en Twitter, donde los usuarios no pueden decidir si es dulce o insólito.

A través de la cuenta personal @curabichera1, un usuario de la red social del pajarito decidió compartir el curioso, pero tierno mensaje que un enamorado intentó dedicar a su pareja. El internauta, quien también es empleado en un local con servicio de PedidosYa, recibió un pedido de comida como cualquier otro.

En las especificaciones para el local que dejó el cliente, sin embargo, está la verdadera sorpresa. Junto al pedido de un combo de choripán grande con una guarnición de fritas, el comensal pidió "si se pueden poner en un papel 'te querés casar conmigo'? gracias".

la descripción que escribió un cliente en pedidos ya, el último romántico pic.twitter.com/LAJXI3sBSA — bad sauti (@curabichera1) July 29, 2022

"La descripción que escribió un cliente en pedidos ya, el último romántico", escribió el usuario de Twitter junto a la captura de pantalla que muestra el pedido del cliente. Como no podía ser de otra forma, la imagen no tardó en llamar la atención de los internautas y en poco tiempo se volvió viral, reuniendo casi 25 mil 'me gusta's y más de 800 retuits en cuestión de horas.

El popular tuit también recibió decenas de comentarios de los usuarios de Twitter, quienes se encontraron divididos sorbe si la dedicatoria era una buena jugada o un error de cálculo: "A mí me va más por lo dulce. Me trae una docena de churros rellenos de dulce de leche y le digo sí de una jajaja", comentó una cuenta. "600 mangos sólo le salió y encima la mina se va a comer 2 choris, un capo", agregó otro. "De la única forma que me podría casar", comentó un tercero.

"Al menos le pidió el grande y no el mediano", "JAJAJAJAJAAJJAJAJAJAJAJA que bestia sisoi", "full galán", "si se puede, sino ni me caso rey", "Yo me caso con un chori con fritas sin dudarlo un segundo" y "entendió todo!! el amor aún existe" fueron más de las reacciones de los internautas al insólito pedido del comensal.

Quizá la mejor adición al tuit original fue la de otro empleado de PedidosYa que también se cruzó con un pedido en su encargo relacionado a las cuestiones del amor. En las especificaciones de un pedido por una hamburguesa con papas fritas, el usuario que la solicitó escribió: "SIN BACON NI CEBOLLA, GRACIAS MI EX ROMPIÓ CONMIGO :(".