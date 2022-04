Una docente de secundaria compartió en su cuenta de Twitter una insólita anécdota con un alumno de su escuela que la llenó de orgullo, y su publicación generó numerosas reacciones en la red social.

La usuaria se identifica como M. Victoria en su cuenta y, aunque sube regularmente posteos divertidos y memes, fue uno en particular el que captó la atención de miles de internautas en las últimas horas.

Según relató este martes por la noche, uno de sus alumnos le habría agradecido por el contenido de la clase de esa jornada, ya que debido a sus enseñanzas, había logrado comprender un popular meme que circula en las redes sociales desde hace algún tiempo.

El meme en cuestión se compone por un mensaje escrito, que dice en inglés: “POV (Point of view): You are a guy in Paraguay in 1870” (es decir: Punto de vista: sos un hombre en Paraguay en 1870, en español), y debajo, una imagen donde se aprecia a un grupo de alumnas adolescentes de una escuela de frente a una clase pero dándose la vuelta hacia la cámara con una mirada provocativa.

Las siglas “POV” se utilizan para invitar al lector o al receptor a ponerse en el punto de vista del creador del contenido o el emisor. El meme hace alusión a las consecuencias demográficas que dejó la Guerra de la Triple Alianza en la población de Paraguay a fines de 1870, dado que se estima que el país vecino perdió a casi el 90 por ciento de sus hombres y jóvenes.

hoy un alumno me dijo que, gracias a lo que estábamos viendo en clase, entendió este meme.

el *my job here is done* definitivo. pic.twitter.com/xyVGOCyCVl — M. Victoria (@licuadoroller) April 12, 2022

En este sentido, frente a la abrupta baja de la natalidad en ese contexto y otros tipos de consecuencias, la “broma” es que cualquier hombre o adolescente que hubiese sobrevivido a la batalla contra Brasil, Uruguay y la Argentina, hubiese sido el único blanco de miradas y la principal atracción sexoafectiva para el resto de la población femenina.

“El ‘my job here is done’ (mi trabajo aquí está realizado) definitivo”, escribió la twittera en su red social, orgullosa de que su clase hubiese sido entendida gracias a sus explicaciones y un particular y divertido meme, y por su ocurrencia, ganó más de 15.000 “me gusta” y muchas otras reacciones.