Un usuario de Twitter llamado @dRez se hizo viral luego de publicar una foto de un viejo celular. El joven llamó a hacer un reto para ver que tan viejos son sus seguidores, el mismo cuenta en descifrar un mensaje secreto que se forman con los números de los antiguos móviles.

La historia del celular es la secuencia de desarrollos, innovaciones tecnológicas y descubrimientos científicos que han permitido la creación de los teléfonos móviles. Al pasar los años, estos artefactos fueron evolucionando hasta convertirse en las herramientas polifacéticas que manejamos hoy en día.

La segunda generación de celulares, conocidos como los móviles de tapita o los famosos Nokia indestructibles, nacieron durante la década de 1990. Empleaban sistemas GSM (Global System for Mobile Comunications), tenían frecuencias entre 900 y 1800 MHz, mejoró la calidad de voz y los niveles de seguridad.

En estos años se inició la masificación de los teléfonos. Gracias a sus bajos costos, la comercialización de unidades se pudo dar con precios mucho más competitivos. Estos celulares se volvieron un hito de la época, dieron la posibilidad de comunicarse a las personas que tenían menos recursos y marcaron una generación.

Hoy al hacer un flashback, estos móviles nos parecen objetos raros y complicados. Está claro que estos aparatos no tenían la tecnología que tienen los nuevos smartphones, ya que no hacían de la experiencia del usuario algo cómodo.

Escribir un mensaje en los viejos celulares, significaba dejar parte de nuestro tiempo debido a que su teclado estaba diagramado como el de un teléfono fijo. Cada número era una cantidad de letras y para poder seleccionar una de ellas, se debía cliquear varias veces el dígito.

El usuario @dRez, prendió la máquina del tiempo y llevo a los seguidores de la red social del pajarito a esta época durada de las "nuevas tecnologías". No solamente mostró la foto de un viejo celular, sino que también desafío a las demás cuentas a encontrar el mensaje oculto que había en la serie de números que acompañaba a la imagen.

"Tengo un mensaje para ti: 33-777-33-7777 888-444-33-5-666" comento el joven en el twitt. Para descifrar la frase, las personas debían implementar el viejo sistema de tecleado de los celulares con tapita o los antiguos Nokia. Si el usuario sacaba el misterioso texto, significaba que es una persona vieja, es decir que tiene más de 30 años, ya que estos aparatos se dejaron de producir en la década del 2000.

Tengo un mensaje para ti:

33-777-33-7777

888-444-33-5-666 pic.twitter.com/1QNxH67ZvQ — dRez (@dRez) February 17, 2022

El tweet estalló de comentarios. "No lo pillo, soy del 2002. ¿Alguien me explica?", comentó un joven. Otro usuario publicó "No son tan viejos, porque en los comentarios nadie se dio cuenta de que lo que quiso escribir el pana está mal escrito... erer...". Mientras otro hombre aseguró "Extraño esos años. Mi solución a todos los males…".

Algunas cuentas no perdieron tiempo y mostraron sus viejos celulares y sacaron a la luz su mejor arsenal de memes.