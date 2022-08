No hay ninguna duda de que Twitter es la red social ideal a la hora de escrachar actitudes o comportamientos de distintas personas. Incluso, se ha convertido en el espacio perfecto para compartir nuestros pensamientos más íntimos.

En el último tiempo, varias chicas estuvieron utilizando la red social del pajarito para descargarse, respecto a sus ex parejas, o para mostrar polémicos comportamientos de ellos.

En este caso, la usuaria conocida en Twitter como "IntiPaloma0", aprovechó la increíble repercusión que puede tener la aplicación, y compartió un chat con su exnovio, el cual indignó a más de uno.

El tuit se hizo viral rápidamente, y obtuvo un sinfín de comentarios.

De manera irónica, Paloma escribió brevemente: "Ya le bloqueé a mi ex, no me puede seguir jodiendo mi ex", junto con la captura del chat que ambos mantuvieron, en donde se lo ve al joven demasiado insistente.

En aquella conversación, solo se puede ver la respuesta de él: "¿Podés contestarme la llamada, por favor?", le había escrito su exnovio, luego de que la joven lo haya bloqueado previamente.

Incluso, en la captura del chat se puede ver que el joven le había enviado dinero a través de una famosa aplicación. Respecto a esto, una gran cantidad de internautas lo trató de "rata", ya que solo le había regalado 5 pesos.

Varios usuarios bancaron a la joven viral

"Eso ya es acoso, ve haciendo capturas por si llega a peores", comentó un internauta, mientras que unas cuantas se sintieron identificadas con la situación actual de la autora del tuit: "Me acuerdo cuando estaba separada de mi ex, me hablaba por Spotify. Me cambiaba la música y me ponía las canciones que él me había dedicado", recordó una usuaria.

En ese sentido, otra joven escribió algo similar: "Mi exnovio era igual. Me sorprende lo creativa que es la gente para toxiquear". Al mismo tiempo, una usuaria tampoco se quiso quedar afuera, y decidió mostrar los chats con su ex pareja, ya que también se sintió identificada con Paloma.

Una usuaria mostró lo que le mandaba su expareja.

Por otro lado, hubo quienes se tomaron la situación con humor, y solo pudieron hacer hincapié en los "miserables" 5 pesos: "Depende como fue que terminaron, pero se pasa de rata con eso. Mínimo tiraría el valor de un Uber hasta mi casa para hablar en persona", comentó, a modo de broma, un usuario.

No fue el único que bromeó al respecto. "Mínimo que te transfiera mil pesos, sino no se le responde", opinó un internauta, mientras que otra joven mostró la similitud con su exnovio: "El mío es más miserable que el tuyo", escribió, luego de mostrar que su anterior pareja le había enviado tan solo 1 peso.