El Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur (EE.UU.) publicó en su cuenta en Facebook, la imagen de un pez con dientes similares a los humanos, y propuso a sus seguidores adivinar de qué especie es. En la foto sólo se aprecia su boca de frente y con las mandíbulas cerradas: de esa manera el espectador no puede divisar los rasgos anatómicos que le facilitarían clasificarlo.

La bióloga Pamela Corwin, autora de la imagen, no pretendió haber hecho algún descubrimiento. Al contrario, hizo pasar la identificación del pez capturado por "pan comido", cuando ofreció a los usuarios la adivinanza: "¡Necesitará usted una licencia de pesca en agua salada para capturarme! Me gusta pasar tiempo cerca de rocas, muelles, arrecifes e incluso puentes", escribió en nombre del pez en el pie de foto. "También me conocen como el pez convicto, por mis rayas blancas y negras", según publica el sitio Actualidad RT.

Este es el distintivo más importante de la especie, en opinión de la experta: "Tengo incisivos y molares similares a los humanos para ayudar a aplastar mi comida. ¡Me gustan los camarones y las ostras como a ti!".

Varios lectores acertaron y luego llegó la respuesta oficial: el pez dentón de la foto era un sargo chopa (Archosargus probatocephalus), bastante común en aguas del mar Caribe, el golfo de México y también a lo largo de las costas del Atlántico Oeste, a ambos lados de las Antillas.

La misma bióloga asegura que se trata de un pescado sabroso y una especie permitida para la pesca.

No obstante, la apariencia de sus mandíbulas, casi humanas, es muy insólita incluso para las regiones de su hábitat, según los comentarios publicados. La diferencia se aprecia una vez abierta la boca, cuando se puede ver que los dientes están ordenados en al menos tres filas y no en una, como en las personas.

Los internautas no han tardado en comentar el post. Mientras que unos usuarios afirman que se trata de una especie "tímida pero inteligente", otros vieron en su aspecto semejanzas no solo con una persona cualquiera, sino con la "exmujer de mi marido".