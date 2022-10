Tras superar la pandemia y en medio de los fuertes aumentos en los costos de la energía, un bar tomó una polémica decisión que desató un intenso debate entre los clientes. El local implementó un cargo extra y la medida ya recorrió el mundo.

El estableciento en cuestión es la Taberna La Solía, ubicado en Cantabria (España), que comenzó cobrar una tasa de 1,5 euros a aquellos clientes que ocupen una silla y no consuman. Según indicó el dueño del lugar, el objetivo es evitar las grandes mesas en las que solo consumen unos pocos.

Su dueño, el prestigioso coctelero Óscar Solana, justificó esta medida diciendo que su bar es un negocio. "Están ocupando un sitio, si solo van a consumir cuatro personas, póngase en una mesa de cuatro", reclamó en una entrevista para RTVE, luego de que la historia se volvió viral.

Solana, tiene una extensa carrera como bartender, de hecho fue cuatro veces Campeón de España de Coctelería en diversas competiciones, y hace más de 10 años es el propietario de La Solía.

"Si viene una familia con un niño y el niño no toma, evidentemente no se le va a cobrar", ejemplificó Solana para aclarar que la medida se aplica siguiendo la lógica y el sentido común.

"La hostelería ha cambiado después del COVID. ¡Necesitamos que la gente consuma! A los hosteleros nos está afectando mucho la inflación. No somos el centro social del pueblo. Solo pedimos un poco de educación y de respeto”, sostuvo.

Además, argumentó que normalmente tiene cola para entrar y, si el grupo es grande, juntan mesas. “Si de seis, solo consumen cuatro, les hubiéramos puesto en una mesa de cuatro. La gente tiene que entender que se trata de un negocio y que necesitamos que sea rentable. Si no, sería imposible”, añadió

De acuerdo a su testimonio, hubo momentos en que prácticamente tuvo un "23% de los asientos del local con ‘no voy a tomar nada’”.

El empresario gastronómico reconoció que es una medida polémica, pero la calificó como imprescindible para poder hacer frente a una situación más que complicada y seguir adelante con su negocio. En los últimos meses, pasó de pagar 500 euros por la factura de luz a más de 2.500 euros mensuales.

El recargo viral que divide opiniones

Los clientes están divididos: algunos no entienden por qué van a cobrar por un servicio que no dan, mientras que otros opinan que estar en un bar y no consumir es una pérdida para el local.

De todos modos, según informó el propio bar, esta medida no aplicó más de cinco veces desde que se puso en marcha, hace aproximadamente un mes y medio.

“Lo habremos cobrado unas 5 veces y mayoritariamente entienden que, al final, sirve para sufragar gastos como la luz, la limpieza de los baños, el mobiliario o los impuestos. Alguno se ha enfadado, pero el porcentaje es muy pequeño. En muchos casos, de hecho, se acaban pidiendo un café”, indicó el propietario.