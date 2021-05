En 2011 comenzó a circular un meme llamad. "Chico 10, "Stoner Stanley", pero el nombre mas popular es "El drogado".

Según los sitios especializados, la imagen surgió en un grupo de Reddit sobre cannabis y luego rápidamente se expandió hacia el resto de las redes sociales.

Y si bien el protagonista fue durante una década reticente a revelar su identidad, el joven decidió romper el anonimato. Se trata de Cooner Sinclair, un muchacho de 29 años del Reino Unido, y utilizó su cuenta de Twitter, @10GuyOfficial, para hacer la revelación.

.

En una entrevista con el Daily Dot, Sinclair dijo que la conexión de su imagen con la marihuana fue una de las razones por las que decidió permanecer en el anonimato.

“Solo tenía 19 años cuando se volvió viral por primera vez y todavía estaba en la Universidad. No quería inclinarme demasiado hacia la fama y que pudiera afectar mi futuro", afirmó.

EL protagonista del meme, Cooner Sinclair.

¿Por qué reveló su identidad?

Al cumplirse una década de su aparición, surgió un motivo para darse a conocer: Sinclair anunció en con un tuit que venderá la imagen de su meme en forma de token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés)

“Mi meme tiene 10 años, básicamente historia antigua en términos de cultura de Internet. Me sorprende que haya tenido el poder de permanencia que ha tenido y me sorprende que la gente todavía esté interesada ”, dijo durante la entrevista.

“Nunca he ganado dinero con el meme, pero sigue siendo parte de mi vida durante una década. Realmente quiero aprovechar la oportunidad. No quiero mirar atrás y decir '¿y si?' ", contó. Todavía no dio a conocer el precio inicial de la subasta, que se llevará a cabo en un sitio para el comercio de productos digitales, Foundation.

.

Y aunque fue sumamente cauteloso con su imagen viral, el joven sostuvo que sólo le provocó cosas buenas, incluida su actual pareja.

En cuanto a la pregunta del millón: ¿Si estaba drogado en el momento que le sacaron la foto?, Sinclair dijo que la imagen fue tomada durante unas vacaciones con sus compañeros Ibiza antes de su primer año en la universidad y culpó por su apariencia a la falta de aire acondicionado del hotel barato donde se hospedaron.

Y sobre el uso de marihuana, prefirió responder irónicamente con un meme que sugería que efecivamente estaba drogado.

"Sin comentarios", respondió Sinclair cuando le preguntaron si estaba drogado.

¿Que son los NFT?

Los token no fungibles son activos criptográficos basados en la tecnología 'blockchain', con códigos de identificación y metadatos únicos que los distinguen entre sí. Puede tratarse de un dibujo, una animación, un extracto de audio o video, una foto o incluso un tuit auténtico al que se le da el atributo de coleccionable.

El reciento boom de los NFT provocó que los derechos de propiedad de algunos de los memes más icónicos se subasten por grandes cantidades de dinero. El creador de Nyan Cat, un felino volador animado con un cuerpo Pop-Tart que emite un arco iris a su paso, vendió su meme por 454.000 dólares en febrero pasado.

A finales de abril, el famosa meme conocida como 'la niña desastre', que muestra a una pequeña con una sonrisa casi malévola delante de una casa en llamas, se vendió como NFT por 180 ethereum, valuados en más de 475.000 dólares.