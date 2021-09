En los últimos años se conoció cómo las empresas de entretenimiento en internet, como son Spotify, YouTube, Netflix u otras plataformas, recomiendan contenidos a sus usuarios. Se sabe que por medio de un algoritmo - un programa que funciona de manera automática, luego de que se le hayan cargado ciertos parámetros- estas plataformas conocen los gustos y preferencias personales y así, previenen qué contenidos somos susceptibles de reproducir. A pesar de que los algoritmos cada vez son más sofisticados y que pueden hacer predicciones que sorprenden hasta los propios programadores, muchas veces fallan en su sistema de recomendación.

En tanto, un hombre tuvo una mala experiencia con las recomendaciones de Spotify y publicó una historia de Facebook, en la que se quejó de ese sistema que funciona mediante un algoritmo. "Qué tristeza abrir Spotify y poner la "L" y lo primero que te aparezca es L-Gante y no Led Zeppelin", fue la queja que posteó el hombre en sus redes sociales.

El que no anda bien es mi papá pic.twitter.com/7Fg1I7FeWp — �������������� (@martuukamm) September 21, 2021

La hija de este usuario indignado (martuukamm) se hizo eco del enojo de su padre y lo "escrachó" en otra red social; en Twitter. Allí, la mujer escribió: "El que no anda bien es mi papá". En ese sentido, la chica logró viralizar el reclamo de su papá en Twitter, donde logró 135 mil "me gusta" y más de 5 mil retuits. Los números de aceptación de ese posteo dejaron en claro que muchos usuarios de estas plataformas de música u otros contenidos por streaming.

Luego de que algunos usuarios creyeran que el hecho de que el papá "no anduviese bien" e interpretaran de esa frase una recriminación de la joven a su padre, lejos de eso, ella aclaró que la expresión la utilizó para decir que "anda triste, no que está mal su pensamiento". Además, remarcó que "cada uno escucha lo que le gusta".

Como es de esperar, los demás usuarios usaron su derecho a dejar su comentario y muchos coincidieron con el gusto musical del padre de la joven: “ Música era la de antes”; "La música murió, hace mínimo, 20 años. Crecí escuchando a The Beatles, Pink Floyd, Queen, Soda, Radiohead, Spinetta en todos sus colores, The Who, U2, Los Rolling,Led Zeppelin entre tantos otros, Me apena tanto cuando escucho hablar a los jóvenes de flow"; “Llevo cuatro celulares reventados contra la pared porque aparece eso”; “Lo que banco a tu padre”; “Todo es tristeza y dolor”.

Además, otras personas se tomaron las quejas con humor y publicaron: “La música murió mínimo hace 500 años, crecí escuchando a Mozart, Bach, pero ahora todos hablan de los Beatles y su Rock y tantos otros... Me apena la muerte de la buena música”; “Que tristeza poner "L" en Spotify y que te aparezca L-gante en vez de La Berisso”.