Un hombre que es vegano aseguró que consumir su orina alivia más que solo su vejiga. Este señor vegano fue identificado en Inglaterra como Harry Matadeen, quien reveló que bebe todos los días su pis ya que lo "curó" de la depresión que tenía y, además, afirma que lo rejuveneció 10 años.

Harry dijo que solía tener depresión y ansiedad social, por lo que comenzó a hacer la "terapia de orina" durante el verano 2016 intentando llegar a una "sanación" de "mente abierta". Según el hombre casi inmediatamente después de hacer este rito se remedió.

"Estaba más allá de mi imaginación más salvaje lo poderoso que era cuando lo bebía", dijo el vegano a Jam Press. "Desde el momento en que bebí la orina, despertó mi cerebro y eliminó mi depresión". También, sintió "una nueva sensación de paz, calma y determinación".

Harry Matadeen consumiendo su orina.

"Pensé, 'vaya, puedo hacerlo gratis y mantenerme siempre en este estado felíz", recordó al momento de contarlo. Según lograron saber las fuentes, Matadeen toma 200 mililitros de sus propios desechos líquidos todos los días.

Otro dato que dieron a conocer es que su bebida diaria consiste en orina de un mes con un chorrito de pis fresco. "La orina fresca nunca es tan mala como imaginas: tiene un olor neutro y no tiene mal sabor a menos que seas realmente tóxico", insitió Harry en demostrar que es un buen hábito.

Incluso, el hombre aseguro que ahora le gusta el olor y el sabor de su pis viejo, "debido a la neuroasociación de los beneficios y la alegría que me brinda desués de que la tomo en mi sistema".

Pero tener el pis como una bebida no es la única forma de incorporar en el cuerpo para el vegano. Harry develó que pone un poco de orina en sus manos para utilizar como humectante en su cara.

"La orina me ha hecho parecer mucho más joven. Beber la orina envejecida ha revitalizado mi rostro a sus años juveniles y cuando me lo froto en la cara, la diferencia es instantánea y obvia", fueron las palabras del hombre de 34 años.

Para Matadeen su piel es "joven, suave y luminosa". Esto se debe a que el pis viejo "es el mejor alimento para la piel. Cuando lo frotas, suaviza la piel y la mantiene joven y elástica". Este señor no usa ningún otro producto ni cuidado de la piel que no sea la orina.

Los médicso advierten que "los desechos por algo son desechos".

El británico llamó a este procedimiento "el secreto de la eterna juventud" y manifestó que muchas veces lo confunden con un chico de 20 años. "La terapia de orina ha cambiado mi vida".

Con respecto a su familia, Harry dijo que nunca aprobó este hábito que es "repugnante". Lamentablemente, su hermana dejó de tener contacto con él, se cree que fue por el ritual de la orina. De todas maneras, tiene otras personas de su entorno que lo apoyan. "He elegido a todos mis amigos ahora y todos ellos hacen terapia de orina fresca envejecida o la aprueban. Si no lo hicieran, no los tendría como amigos, así de simple", expresó el vegano.

Por el contrario, el médico británico Jeff Foster, se mostró en contra de este ritual. "No se conocen beneficios para la salud informados por beber o frotar su propia orina en su cuerpo", dijo el especialista. "Los productos de desecho son desechos por una razón", finalizó el doctor.