Las redes sociales son a menudo un lugar en el que la gente hace descargos a veces absurdos, donde arrojan sus opiniones o anécdotas como a un tanque lleno de cocodrilos, donde una manada de usuarios debaten sobre la idea, que genera adeptos, críticos, burlas, chistes y hasta agresiones.

En pos de generar conversación, los usuarios buscan ese tipo de intercambios y exponen situaciones de su vida cotidiana que generan eternas conversaciones con comentarios y teorías conspirativas.

Así lo hizo la usuaria @Sofidicecosas a quien le ocurrió una situación bastante peculiar y no dudó en compartirla con sus seguidores. A cambio, obtuvo más de 12 mil “me gusta” y casi 300 retweets: “Ayer compré un libro usado y hoy encontré este ticket adentro. Espero que haya sido una gran noche, rey”, describió Sofía, junto a una foto de un ticket encima de un libro.

En el comprobante en cuestión, se puede leer que la persona que realizó la compra se llevó de un supermercado chino de Bahía Blanca una cerveza, un vino y una caja de preservativos, un combo que podría interpretarse como de quien espera una noche muy divertida.

El tweet no pasó inadvertido para los internautas, que empezaron a comentar el post con todo tipo de opiniones: “Eso es falso, es imposible que el del supermercado Chino le haya dado el ticket”, opinó uno de ellos. Pero también, hubo quienes hicieron hincapié en la diferencia de precio, siendo que es un ticket de hace solo dos años atrás: “Todos: mirando el ticket y pensando en la noche de los susodichos. Me: mirando la fecha del ticket, porque me parecía todo muy barato. Jajaja”. “Todo eso te comprabas con 370 pesos en 2020? Fua”, comentaron, como quien tiene ganas de llorar.

Además, muchos usuarios repararon en la fecha del comprobante fiscal, siendo que fue pocos días antes de decretarse la cuarentena obligatoria: “A mí me hace gracia la fecha del ticket... Sabía lo que venía y estaba haciendo acopio de provisiones? Organizando una fiesta de fin del mundo? O quizás era su compra habitual, por lo que sea...”.”Y justo antes del confinamiento, un visionario”, escribieron.

Todos: mirando el ticket y pensando en la noche de los susodichos.

“Una cerveza y un vino por menos de 300 pesos, febrero 2020 sin el virus suelto por el país. Lo de los preservativos es lo de menos. Claramente una gran noche visto en perspectiva”, opinió un joven, y otro puso el ojo en la marca del vino: “El Bravío es de lo peor que existe. Ojalá no haya llegado a esa instancia”.