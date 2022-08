Un pibe tuvo un dulce gesto con una señora que vendía flores a la salida del subte y el video se volvió viral. Sin embargo, generó polémica en las redes sociales, mediante los que defendían la ternura del hecho y quienes cuestionaban las verdaderas intenciones del chico: “solo quería alimentar su ego”, apuntó.

Cada vez más, las personas optan por registrar sus lindos actos en video para luego subirlos a las redes sociales. Si bien pueden ser detalles muy bonitos de recibir, muchas veces, esto indigna a los demás usuarios por tratarse de un hecho “premeditado” y no de un gesto real y honesto.

En esta ocasión, la acción de un joven se viralizó en Twitter y conquistó el corazón de miles de personas, principalmente, el de la vendedora de flores. El video superó las 2 millones de reproducciones y los 120.000 me gustas, aunque también recibió más de 1.600 comentarios contradictorios.

Todo comenzó con el joven acercándose a una señora mayor, que tenía un puesto de flores a la salida del subte. En las imágenes, se ve como él decide comprarle uno de los ramos, le da el dinero y cuando ella le entrega las flores, el chico se las vuelve a dar como forma de regalo.

La sorpresa de la vendedora por recibir nuevamente el ramo de flores y su notoria sonrisa generaron conmoción en las redes sociales. Rápidamente, centenares de personas comenzaron a interactuar con la publicación de @Marco081224291, el usuario que compartió el video para "quien no lo haya visto".



Un gesto que generó polémica

A pesar de que muchos usuarios destacaron la dulzura del chico, con mensajes como “la sonrisa de la señora no tiene precio”, “la cara de la abuelita demuestra asombro y gratitud” o “me muero de amor, hay una pequeña esperanza”, muchos de ellos no aceptaron la “bondad” u honestidad del gesto.

En seguida, comenzaron a llegar una infinidad de respuestas que cuestionaban por qué el joven había decidido filmarlo y subirlo a sus redes sociales, si era algo entre la mujer y él.“Ese video es premeditado, preparado, controlado, como quiera llamarlo. Ayuda a alguien para procurarse una alabanza y admiración hacia él, ése es el verdadero motivo por el cual ayuda a la señora, muy mal todo”, comentó Miguel.





La cara de la abuelita demuestra su asombro y gratitud por el gesto del chico. Grabado o no, fue un gesto muy bonito.

“Aunque el gesto sea muy bello, el hecho de hacerlo para mostrarlo a los demás hace que sea solo para alimentar el ego”; “Está muy bonito el detalle, pero si el colega no lo hubiese grabado habría sido más bonito todavía” o “cuando vas a hacer algo bueno por alguien no te molestas en grabarlo”, entre otras respuestas inundaron el tweet.





Está muy bonito el detalle, pero si el colega no lo hubiese grabado habría sido más bonito todavía.

No obstante, la polémica se desató en quienes no coincidían con esta postura y creían que, pese a haberlo filmado, la intención era hacer feliz a una mujer. “Lo importante no es el buen gesto o quien es el tipo, es la sonrisa de la señora… la gente pierde el tiempo en criticar”, comentó un usuario.