Así posa una pareja en el parque de Corea del Sur.

A unos sesenta kilómetros del Parque Olímpico de Pyeongchang existe otro parque donde los ídolos no tienen nada que ver con los de los Juegos de Invierno: se trata del “Penis Park”, lugar de veneración dedicado por completo al órgano sexual masculino.



Pese a las celebraciones de San Valentín, el parque no está muy concurrido. Las bajas temperaturas, como en Pyeongchang, no invitan en el invierno surcoreano a pasear por el lugar.



En el parque hay unos cincuenta penes gigantes, esculpidos en diferentes materiales.



"Una leyenda cuenta que un día una mujer, dejada unos instantes sobre una roca cerca del mar por su novio, murió ahogada por una tormenta, que impidió al hombre poder encontrarla. Después de eso, el pueblo de pescadores vecino fue incapaz de pescar. Ya no había peces", cuenta Seyoen Park, una de las guías del Penis Park.

Otra de las figuras que se pueden ver en el parque.