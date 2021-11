Los casamientos son un día especial para los novios que sellaron su unión. Las dos partes del matrimonio hacen todo lo posible para que la fiesta con familiares y amigos salga de manera maravillosa. Si bien muchos se preocupan por el tío o la tía soltera, quienes suelen tomar en exceso y hacer papelones, a nadie se le ocurre que la que se podía mandar una macana monumental era la propia novia. En ese sentido, un video viral que circuló por la red social Reddit sorprendió a los usuarios al contar que una mujer recién casada engañó a su esposo con uno de los mozos al que contrataron para la fiesta.

Quien descubrió a la mujer en pleno acto de infidelidad fue el padrino y mejor amigo del novio. El hombre, cazó in fraganti a la esposa de su amigo mientras tenía relaciones sexuales con un mozo del evento.

Indignado, el mejor amigo del novio decidió grabarlos y escracharlos en medio del escandaloso acto. "¿Qué están haciendo?", le preguntó el hombre, mientras que la mujer le contestó "todo bien, sabes perfectamente lo que pasó". Acalorada, la joven trató de esconderse, pero el amigo del novio los tenía acorralados.

"Ese no es tu marido", le dijo el hombre a la mujer. Luego arremetió, irónicamente contra el mozo: "No te parecés a su marido. Ey, no te juzgo. Qué buena idea". En ese instante, descubrió que el “affaire” de la joven era el bartender de la fiesta y les deseó buenas noches a los dos. Por su parte, la novia, sin argumentos, sólo alcanzó a decir "gracias".

.

La publicación, que llegó a los 8,1 “me gusta” de esa red social, fue publicada por el usuario u/hsm4ever10, quien escribió: “El padrino descubre a la novia engañando a su marido con el mozo”.

Los demás usuarios de Reddit no se hicieron esperar con los comentarios y dejaron su opinión con respecto al tema. “El novio tiene suerte de que este comportamiento de zorr… se haya descubierto ahora y no más tarde”; “Y en ese caso él la perdonará por esto, y luego la novia, con todo su odio hacia este amigo hará todo lo posible para romper la amistad entre ellos por haberla expuesto. Un cuento tan antiguo como el tiempo”, fueron tan solo algunos de los comentarios.

.

Por otro lado, un usuario se animó a contar una terrible anécdota relacionada con la amistad y la infidelidad, la cual dejó perplejo a más de uno en esa red social: “Pasó por un caso similar en la escuela secundaria. No lo dejé como amigo por un tiempo después de eso, pero cuando finalmente me di cuenta de lo patético y cobarde que era en general, no pude soportarlo. ¿La peor parte? No solo la perdonó, se puso de su lado. Dijo 'le prometiste que no me lo dirías', como si eso justificara que se enojara conmigo por ... decirle que ella lo engañó, justo en frente de mi cara. Mi mente nunca había estado más mareada que en ese momento".

Así soprendieron "in fraganti" a la novia mientras tenía sexo con uno de los mozos