Desde hace décadas que los hombres intentan renovar su repertorio de seducción o, dicho en criollo, "chamuyo", cuando quieren concretar una cita con una mujer. Si bien hay métodos de los más variados y muchos tradicionales, lo cierto es que hoy en día las redes sociales y el internet brindaron herramientas útiles a la hora de intentar dar el primer paso, "romper el hielo" y acordar una primera salida. En este caso, un usuario de Twitter sorprendió a todos con su ingenio "seductor" y usó un servicio de Google para acordar una cita con una mujer. La inteligente forma en la que realizó la propuesta se vivió viral en esa red social y provocó cientos de comentarios y memes.

Fue la usuaria "Juana de la Torre" (@juanadelatorree) quien publicó el posteo viral en su cuenta de Twitter. La publicación, que obtuvo más de 77 mil "me gusta" y más de cuatro mil retuits, decía: "Moraleja, nunca juzguen una encuesta por su portada".

La publicación fue acompañada por una serie de capturas de pantalla del celular. En la conversación, que la chica mantuvo por el chat de Instagram, un joven le preguntó: ¿"Estás para darme una mano con una encuesta Janee?". En ese sentido, la chica le respondió: "Sí, decime".

Moraleja: nunca juzguen una encuesta por su portada. pic.twitter.com/txDdI7zZUq — Juana de la Torre (@juanadelatorree) September 22, 2021

El chico le envió luego un enlace que redirigía a una encuesta de Google Forms titulada "Cuestionario Covid". Las primeras preguntas de la encuesta hacían alusión a si ella respetaba las medidas sanitarias establecidas contra el coronavirus.

Sin embargo, luego se tornó mucho más extraña y personal, hasta el punto de preguntarle si creía que las relaciones y formas de socializarse entre hombres y mujeres se habían visto afectadas por la pandemia de Covid-19, y si tenía que salir con alguien, qué actividad prefería; si era capaz de salir con alguien al aire libre durante el día o la tarde en un lugar abierto, si gustaba de ir a tomar algo en un bar sin importar que sea en un lugar abierto o cerrado, si prefería ir a un bar que sí o sí haya poca gente y sea al aire libre o, si prefería algo más "original y divertido".

.

En la última pregunta, el joven se jugó todas sus cartas en esta ingeniosa forma de "chamuyo virtual" y le preguntó si, de la opción que había elegido anteriormente, acordaba verse con él el "martes a las 9". Tras tirarse el lance, el joven puso unas excelentes respuestas, al nivel del método de la propuesta. "Me hiciste perder el tiempo"; "Sí, sólo porque me la creí hasta acá"; "Me parece bien, queda agendado", fueron las opciones que el chico le planteó en la encuesta de Google.

Los usuarios le pidieron a la mujer que dé más información sobre el desenlace de esta historia. Todo el mundo quería saber si tuvo el “mejor o el peor final”. Al parecer, según comentó la hermana de la usuaria Juan de la Torre, ella habría rechazado la propuesta del chico. Sin embargo, destacó en los comentarios los esfuerzos que él había empleado. “Nunca alguien me dedicó tanto tiempo. Un maestro, de los últimos de su especie”, comentó Juana, en el hilo de Twitter.

.

Luego de que esta historia finalice con “el peor final”, o bien con uno incierto, los demás usuarios de las redes sociales dejaron sus comentarios. La mayoría de los hombres se lamentaron de la que increíble jugada (bien Maradoneana) que había hecho el joven no haya terminado como se esperaba. Además, criticaron fuertemente a la chica. Por otro lado, la mayoría de las mujeres dijeron que el chico había hecho un excelente esfuerzo y muchas otras también se lamentaron por el triste final.

Los usuarios también compartieron cientos de memes en el hilo viral de Twitter, de los cuales, muchos hicieron alusión a que el joven había “encarado por la derecha”, al igual que Diego en el gol de la victoria contra Inglaterra.