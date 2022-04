Una usuaria de Twitter se hizo viral luego de preguntar a sus seguidores que era un llamativo y luminoso "tag"/ llavero que tenía la valija de una conocida que acababa de llegar de viaje. Surgieron muchas teorías acerca de este objeto no identificado, pero la mayoría fueron completamente desopilantes.

Se pueden decir que los virales de las redes sociales todavía tienen algún carácter educativo para algunas personas, por eso muchos deciden pedir consejo o hacer preguntas acerca de determinados temas que le generan dudas. Esto se debe a que muchos individuos confían en los conocimientos de los cibernautas.

.

Como suele suceder en estos casos, existen personas que se aprovechan de estas incógnitas para reírse y jugar alguna que otra broma, este es lo que paso a @Cometton09. La joven hizo una inocente pregunta acerca del origen de un extraño objeto que tenía una valija, pero las respuestas de los usuarios de la red social del pajarito le generaron más dudas que certezas.

"Hola gente, una amiga que acaba de llegar a su casa de viaje, se encuentra que una de sus valijas viene con este tag. Tiene una luz verde que se prende y apaga. Alguien sabe de qué se puede tratar?", escribió la joven en Twitter y publicó una foto del extraño "llavero".

Hola gente, una amiga q acaba de llegar a su casa de viaje, se encuentra que una de sus valijas viene con este tag. Tiene una luz verde q se prende y apaga. Alguien sabe de que se puede tratar? pic.twitter.com/FWHgcwsOGU — sandanga (@Cometton09) March 30, 2022

Rápidamente, cientos de usuarios le comenzaron a dar su punto de vista del extraño objeto blanco que colgaba de la valija y hacia luces. "No es un rastreador de valijas, sino un tag antirrobo como los que van en la ropa. Si tenés un imán groso, prueben de darle la vuelta al aparato y se tiene que soltar el cable de acero. El cierre es magnético", comentó un joven.

.

"Tal vez tomó la valija equivocada" dijo una usuaria, mientras que otro hombre preguntó "Por lo poco que se ve de la valija, parece muy nueva, ¿y si vino con el rastreador y no lo vio? Es el tipo de cosas que me pasa a mí, no sé si ella será tan distraída." Por otro lado, un usuario planteó "Mi teoría es que compro la valija antes de viajar y olvidó pagarla, por eso salió con la cosita magnética que te sacan en la caja sin que sonara la sirena... y escapó de su país. A mí me pasó con un desodorante, pero me sonó una alarma y tuve que pagar".

.

.

A pesar de las miles de especulaciones que había acerca del caso, la mayoría de los usuarios coincidían en que tenía que ser una alarma. El cómo llegó a la valija era la gran incógnita, ya que la dueña de la maleta aseguraba que ella no lo había instalado y tampoco recordaba que el objeto estuviera allí desde que la compro.

.

"Confirmado que es una alarma. Resta saber como llego ahí, mañana verán. No sabemos si es algo random o algo que pone la aerolínea y se olvidaron de sacarle", escribió la joven en respuesta a los cientos de tuits. Ante las dudas, como en todo lo que se hace viral, no faltaron los memes que retrataron los hechos.

.