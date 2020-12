Un asutraliano encontró una araña de más de 20 centímetros en su garage, la adoptó como mascota, le puso nombre y ya hace más de un año que convive con él en su casa.

El dueño de esta especie fue identificado como Jack Garay, quien explicó que decidió conservar a la araña a causa de la cantidad de cucarachas que esta especie come por día, además de otros tipo de plagas.

El dueño del artrópodo se había informado bien sobre esa característica del animal, a través de un grupo de Facebook que reune a personas amantes de las arañas. Según los aficionados, si conservaba el hombre conservaba al animal, evitaría echar insecticidas y otros químicos en su casa, para ahorrar dinero y salud.

Araña gigante encontrada en el garage.

La araña, que fue nombrada por su dueño como Charlotte, crecerá aún más, según le indicaron los especialistas de este foro al dueño del artrópodo.

En las redes sociales, muchos usuarios se cuestionaron si ellos podrían convivir con semejante araña en su casa, a pesar de la cantidad de insectos de los cuales se alimenta esa especie, al igual que lo hacen los sapos de jardín.

Según los especialistas, esta especie en particular denominada "cazador de Sídney", no es tan peligrosa tal como parece, ya que si bien produce veneno, es poco probable que lo use en contra de seres humanos. Además, sus toxinas no son tan potentes como para causar consecuencias letales y, si muerden, los efectos serían leves.