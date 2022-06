En las redes sociales, el contenido sobre mascotas suele ser de los más popular y el caso de Mike Bakunovitskyi no fue la excepción. Resulta que este ucraniano de 30 años protagonizó un filme junto a su perrito, paradójicamente también llamado Mike, a quien fingió alimentar en reiteradas ocasiones.

Según se aprecia en este video, la mascota, un simpático malamute de Alaska, se muestra hambriento cerca de su “humano”. Sin embargo, lejos de acercarle comida real y, con la intención de jugarle una broma, el hombre hizo toda la mímica y amagó a darle comida.

Finalizada la filmación, procedió a subirlo a las redes sociales, donde se volvió viral al segundo. En concreto, los comentarios celebraron las ganas de comer del animal y le demandaron a su dueño que lo alimentara después del “chascarrillo”.

“Está muy obsesionado con la comida, siempre está dispuesto a comer cualquier cosa. Si hay comida sin fin, comerá, así que se me ocurrió darle de comer nada. Era divertido ver como con cada nuevo intento esperaba ingenuamente algo”, expresó el ucraniano luego de la viralización del video.

A su vez, aseguró que, luego de la filmación, Mike fue efectivamente alimentado. “No quería dejarle con ese mal sabor de boca”, indicó entre risas.

El engaño al perro que se hizo viral en las redes sociales

¿Qué pasa si engañamos a nuestro perro?

Según Lucas Otero, popular en Instagram por crear y difundir contenido educativo en cuanto a los perros, esta no es una práctica saludable. Entre los consejos que brinda para “una mejor relación con tu canino”, hay uno que se titula específicamente de la siguiente manera: “No engañes a tu perro”.

“Si seguimos engañando el perro, lógicamente no va a confiar en nosotros y no va a hacer caso cuando realmente queramos que lo haga. El perro no es tonto. El engaño destruye la confianza y provoca que después no nos haga caso”, explicó Lucas en la publicación que cuenta con más de 140 mil reproducciones, 7.309 “me gusta” y casi 200 comentarios.