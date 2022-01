El acoso virtual o ciberbullying es algo frecuente estos tiempos. Tanto es así, que una joven decidió publicar en su cuenta de Twitter el chat de Instagram de una chica, quien recibió decenas de mensajes por parte de un chico y se hizo viral.

La publicación fue realizada por la usuaria Kmila (@Camilabasso11), que recibió 22,3 mil "me gusta", más de 600 tuits citados y otros 540 retuis, además de varios comentarios. En la descripción del posteo viral, la joven escribió: "Uno que entiende bien el rechazo es este muchachín de IG".

El tuit estaba acompañado de las capturas de pantalla del chat de Instagram, donde puede verse la conversación entre una chica llamada Ono y un chico a quien no se le conoce el nombre.

"Hola, te hice un dibujo", comenzó el muchacho el chat. Por su parte, la joven le contestó, contundente "wtf". "Ahí te lo muestro, espero que te guste", continuó él. Seguido a eso, puede verse una foto de Ono en la Bombonera, vistiendo la camiseta de Boca. La imagen había sido modificada a través de filtros y retoques de Photoshop.

Uno q entiende bien el rechazo es este muchachin de ig pic.twitter.com/KImpQEXZHv — Kmila (@Camilabasso11) January 26, 2022

Al poco tiempo, el chico le vuelve a escribir, insistente: "Te gustó o no el dibujo". "Te puedo decir algo", le preguntó luego. "Si no es molestia, Ono. Te gustó o no". Tras el paso de dos días, el muchacho vio que la chica no le contestaba, por lo que decidió lanzarse otra vez y le preguntó si podía decirle algo. Por su parte, ella contestó con dos "no".

Lejos de abandonar su intento de "chamuyo", el chico le preguntó por qué ella no quería escuchar lo que él tenía para decirle. "Porque no", le respondió la joven, con ganas de que todo termine de una vez. Si bien parecía que el chico había comprendido que el rechazo era rotundo e irremediable, no pudo con su genio y asintió previo a preguntarle si estaba enojada.

Ono respondió que sí, que estaba enojada y, ante la pregunta de por qué, ella dijo "porque sí". Horas más tarde, el joven volvió a arremeter con su acoso irrefrenable y le preguntó si podía preguntarle algo. Además, en una de sus siguientes comienzos de la "conversación", él le aseguró que no quería verla mal.

Por su parte, otras usuarias de Twitter compartieron capturas de pantalla del momento en que el mismo chico les había escrito. "Es un denso. Tengo pruebas y cero dudas", escribió en los comentarios otra mujer.

También, decenas de usuarias publicaron los chats en los que otras personas les habían escrito de manera insistente, pese al simple rechazo de un "no, es no".

Algunas personas se tomaron con bastante humor e hicieron varios memes al respecto de esta conversación. El meme que no pudo faltar fue el que es tendencia en las redes y que lo protagoniza Osvaldo Laport con su ya reconocido "necesito".