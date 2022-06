Twitter es la red social por excelencia para generar debate entre los usuarios por su predominancia de texto, en contraposición con otras redes sociales como Facebook y, más marcadamente, en el caso de TikTok o Instagram, donde pesan más las imágenes.

En este caso, una usuaria de la red social del pajarito compartió un posteo en el que muestra la captura de una campera de una reconocida marca y muy utilizada en nuestro país que se encuentra en venta en una plataforma de comercio online. "Que me perdonen, pero vender algo en ese estado para mí es de mala leche", publicó en su perfil y el mensaje generó una rápida repercusión, con voces a favor y otras en contra. Además, los tuiteros revelaron que en un primer momento pedía a cambio diez mil pesos.

Hasta el momento, el posteo cosechó más de 26 mil "Me Gusta" y cientos de respuestas.

El posteo que se hizo viral en Twitter.

"Eso es para tirar", fue uno de los mensajes que más se repitió a lo largo del posteo viral. "Ropa en ese estado la saco con un cartel de lo que es, por si alguien quiere llevarlo, pero yo jamás lo regalaría o donaría. Mucho menos vender. Lo dejas en una bolsa con un cartelito, al costado del contenedor. El que lo quiere, se lo lleva", arremetieron contra la publicación. "Además, es irrecuperable. Si alguien sabe cómo, que avisen. Porque me vendría bárbaro rescatar una que está en el mismo estado y con poco uso por pandemia", comentó otra usuaria, quien se sumó a los cuestionamientos.

.

Y siguieron los reclamos: "Pienso igual. ¡Vender algo así es de HDP! Regalen cosas y que el karma les devuelva. Que gente miserable que hay". "Me encanta la inocencia de haberla puesto primero a $10.000 estando así. Aunque $3300 sigue siendo un robo. Solo debería valer el costo de la bolsa de basura dónde meterla".

Sin embargo, también hubo un sector de los mensajes que "bancó" a la persona que ofreció la venta: "¿Cuál sería la mala leche? Te muestra claramente que la campera no está en buenas condiciones. No intenta esconderlo ni mentir. Después está en cada uno si le sirve o no. A vos claramente no, pero quizás a otro si, y sea porque se da maña para cambiarle el cuello o lo que sea".

"Yo no la compraría. Pero capaz hay una modista que la puede reformar ponerla a la venta y la terminas comprando vos", sumó otra.