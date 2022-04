Los usuarios de Twitter se vuelven locos con un nuevo misterio. Hace pocas horas, una internauta decidió compartir desde su cuenta el increíble descubrimiento que realizó en su estancia temporal por un Airbnb.

"Alquile un dpto. y sentía ruidos atrás de un mueble, me fijo bien y resulta que hay un pasillito y al fondo una PUERTA", escribió "@celesbzan" junto a dos fotos del misterioso hallazgo: la primera muestra el mueble en cuestión, pero es la segunda la que cautivó la atención de los usuarios. Al final de un oscuro pasillo, apenas se puede distinguir el marco de una puerta blanca.

Alquile un dpto y sentía ruidos atrás de un mueble me fijo bien y resulta que hay un pasillito y al fondo una PUERTA pic.twitter.com/wFX2d64jT3 — Celess (@celesbzan) April 21, 2022

La publicación no tardó en volverse viral, reuniendo en menos de un día más de 60 mil "me gusta", cerca de 2 mil retuits y cientos de comentarios rogando a la internauta que tome uno por el equipo y se adentre en el oscuro pasillo.

"¿Y qué pasó? ¿Fuiste a ver que había? Yo prendo fuego todo y me voy", "no podés dejar el Twitter así a la mitad, ahora que hago yo con esta sensación de querer saber que hay detrás de esa puerta" y "No, no, no... nada bueno puede salir de esto..." fueron algunos de los comentarios de los ansiosos usuarios.

Necesito saber que hay detrás de la puerta pic.twitter.com/qo6xBoi2UC — ��Lady Mishina�� (@GiselleUAT) April 21, 2022

Con el paso de las horas, algunos internautas comenzaron a escribir sus propias teorías de lo que hay detrás del misterioso armario. "Atrás de la puerta hay sin duda un altar satánico, hay que quemar el departamento", comentó un usuario. "O la entrada a Narnia. Hay que preservar el departamento", le respondió otro.

Lamentablemente, parece que los ansiosos usuarios no encontrarán respuesta a sus preguntas. Horas después de la publicación original, la creadora del momento viral regresó con una tercera foto y un desalentador mensaje: "Recién llego de pasear ja estoy de viaje, es un dpto. que alquile de forma temporal por Airbnb, no me voy a poner a correr un mueble y ver que hay atrás de la puerta, si la dueña lo puso ahí por algo es", explicó la joven.

Recién llego de pasear jajajs estoy de viaje es un dpto que alquile de forma temporal por airbnb, no me voy a poner a correr un mueble y ver que hay atrás de la puerta, si la dueña lo puso ahí por algo es pic.twitter.com/BbHGLD6Cmx — Celess (@celesbzan) April 21, 2022

Encontró un misterioso pasaje detrás del espejo de su baño

Curiosamente, esta no es la primera puerta misteriosa en volverse viral en las redes sociales. El año pasado, la tiktoker Samantha Hartsoe se volvió viral cuando encontró un pasaje secreto detrás del espejo de su baño. Todo comenzó cuando la mujer notó una extraña brisa en el baño de su departamento de Nueva York.

"Entonces me doy cuenta de que el espejo se mueve... déjenme mostrarles lo que encontré en el baño de mi departamento", dijo mientras apuntaba su cámara al agujero detrás del espejo. En un segundo video, Hartsoe decidió sacar por completo el espejo para tener acceso al misterioso portal: "Tengo que entrar y averiguar qué hay al otro lado de mi baño", afirmó con determinación.

En los últimos dos videos la mujer, armada con un martillo y una improvisada luz en su frente, se trepó y cruzó por el agujero del espejo. ¿Qué encontró del otro lado? Un departamento entero, completo, pero deshabitado. Había algunas bolsas de basura y parecía estar en obra, pero no se encontró con ningún inquilino.

Por muchos meses ese fue el final de la historia, ya que la joven entró en diálogos con el dueño del edificio para encontrar una solución a la potencial invasión de privacidad que había descubierto en su baño. Finalmente, hace unos días, TikTok recibió una esperada actualización.

La aventura que comenzó con el terrorífico descubrimiento tuvo un final feliz.

Hartsoe explicó que el dueño del lugar le dio una vaga explicación sobre el agujero conectando su departamento con otro, divagando acerca de una construcción que no se terminó.

Finalmente, el departamento misterioso terminó de ser arreglado, constructores colocaron una pesada madera para cubrir el agujero y una familia se mudó del otro lado. Hartsoe dio por terminada su aventura, agradeció a los seguidores que la acompañaron y anunció que, después de todo, se estaría mudando.