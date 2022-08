Si estás teniendo un mal día, te alegrará conocer la historia de Steve, un hombre australiano que seguramente la está pasando mucho peor. El mundo entero se está preguntando sobre la identidad de un tal Steve después de que su nueva ex pareja, Jenny, publicara un anuncio que ocupó una página completa en el diario de su ciudad, acusándolo de ser un "asqueroso infiel".

Los lectores del periódico australiano "Mackay y Whitsunday Life" se llevaron una sorpresa cuando pasaron a la página cuatro de la edición publicada el pasado 12 de agosto. Allí, escrito en unas enormes letras negritas que ocupaban toda la página, apareció el vengativo mensaje de una mujer despechada que se volvió viral alrededor del mundo.

El mensaje de la mujer engañada se volvió viral en las redes sociales.

"Querido Steve, espero que estés feliz con ella", comienza el mensaje, haciendo referencia a una supuesta tercera en discordia. "Ahora todo el pueblo sabrá que eres un asqueroso infiel". Firmando la carta como "Jenny", la mujer terminó con una breve y dulce nota: "PD: compré este anuncio con tu tarjeta de crédito".

Como era de esperar, el insólito mensaje despertó la curiosidad de los internautas, quienes iniciaron una búsqueda para encontrar a Steve y Jenny. La casilla de mensajes del periódico se inundó de preguntas sobre el anuncio. En una publicación en su sitio web, el diario dijo que el "anuncio de ubicación premium" se reservó a través de su "portal en línea" y "se publicó en la edición de este viernes, que es leída por más de 50,000 personas".

Como era de esperar, el anuncio causó un gran revuelo entre los lectores. "Tan pronto como el periódico salió a la venta, nos inundaron las llamadas de la comunidad", agregaron. "A las pocas horas de que la publicación llegara a las redes sociales, la historia se volvió viral, obtuvo más de 2500 'me gusta's y generó interés en los medios nacionales e internacionales".

"Nos han inundado docenas de mensajes esta mañana sobre el anuncio en la página 4 de Mackay Life", escribió el diario en una publicación de Facebook. "Como hay demasiados a los que responder, nos gustaría abordarlos aquí". Para empezar, el diario subrayó que "NO sabemos quién es Steve, pero al parecer se ha portado muy muy mal". Y en cuanto a la mujer que sacó el anuncio, dijeron que "no revelarán ningún detalle".

Si bien es posible que Jenny haya intentado usar la tarjeta de crédito de Steve, en realidad no terminó pagando el anuncio, según el personal del periódico. "Cuando se debía procesar el pago del anuncio, se notó que el nombre en la tarjeta de crédito era diferente al nombre en la reserva, por lo que no se realizó ningún pago por el anuncio", compartieron.

Los comentarios no tardaron en inundar el comunicado del diario: "Jenny suena como alguien de quien quiero ser amiga", comentó una persona. "Nunca confíes en un Steve", acotó otra. "No todas las heroínas usan capa. Jenny es mi nueva persona favorita", dijo un tercero. Una internauta Jenny incluso aclaró: "Para que todos mis amigos están al tanto. No soy la legendaria 'Jenny' y mi 'Steve' no ha sido malo".

Pero no todos estaban convencidos. Algunos afirmaron que Jenny y Steve no existían en absoluto y que el anuncio era una táctica de marketing muy inteligente del equipo del periódico Mackay And Whitsunday Life. "Esto tiene truco de relaciones públicas escrito por todas partes", escribió un usuario, y otro lo respaldó: "Buena manera de obtener más 'me gusta's y lectores para su página".