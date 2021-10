Twitter es la red social por excelencia para contar anécdotas o las situaciones más difíciles de creer. Es común ver en el timeline del pajarito capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, memes e historias fuera de lo común. En esta ocasión una usuaria contó que escribió su nombre en un billete y cuatro años después ocurrió algo imposible.

"Yo escribí esto en 2017 y me volvió el billete gente. WTF (What the fuck, entendido como 'qué diablos')", escribió la usuaria @iKIWI28_ en un tuit y lo compartió junto a una foto de un billete de diez pesos. Como ya es moneda corriente, esta historia se viralizó en Twitter.

La foto del billete de diez pesos tiene escrito el nombre "Aye" con una carita feliz y la fecha 12 de julio de 2017, día en el que la joven redactó ese mensaje. Hasta el momento acumuló más de 60 mil me gustas y más de 1700 retuits.

Escribió un billete de diez pesos y se volvió viral en Twitter.

Ante la sorpresa que recibió, la tuitera lo compartió en la red social del pajarito porque no podría creer que más de cuatro años después el billete regresaría a sus manos.

"¿Loco qué onda? Hay millones de billetes en circulación todos los días. ¡Qué loca casualidad! jajajajaja", le comentó el usuario @lauttyyg a Aye. "Por eso quedé en shock cuando lo vi", respondió la tuitera.

Para no perder la costumbre ante cada tuit que se vuelve viral, otros usuarios se sumaron a contar sus experiencias, compartieron memes e ironías al respecto. Aunque también hubo otros que alertaron sobre la práctica de escribir billetes.

"Que bueno que en México no encuentras billetes así, un billete rayado o escrito pierde automáticamente su valor. Lo sé, es una cultura diferente", compartió un tuitero del país azteca.

Mirá las mejores respuestas al tuit viral

Aunque un usuario mexicano haya alertado sobre la práctica de escribir un billete, otro aportó aún más información sobre la cuestión: "Son solo con mensajes específicos, si alguien en México escribe lo que escribió el del tuit seguiría teniendo valor".

La aclaración sobre la escritura de billetes en México.

"Ahora quiero ponerle mi nombre a todos mis billetes, Dios", "Acá hasta rayados y pegados con cinta, porque se rompió al medio, te los aceptan", "El destino", fueron algunas de las respuestas que recibió la autora del tuit viral.

acá hasta rayados y pegados con cinta porq se rompió al medio te los aceptan — ayelen KIWI^zoe ⛓️ (@iKIWI28_) October 23, 2021

La historia de la viralización del tuit no terminó, ya que fue puesto en circulación nuevamente, pero esta vez con un agregado: "Ahora le escribí la fecha de ayer (22 de octubre de 2021) y lo volví a usar, a ver si vuelve".

ahora le escribí la fecha de ayer y lo volví a usar a ver si vuelve — ayelen KIWI^zoe ⛓️ (@iKIWI28_) October 23, 2021

Sabías que escribir billetes es un delito federal ? Ya que los mismos ( los billetes) son documentos del Estado — tito steinmann (@titosteinmann) October 24, 2021

literalmente, me encanta — ayelen KIWI^zoe ⛓️ (@iKIWI28_) October 23, 2021