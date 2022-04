Las nuevas generaciones ya son infames por su nata conexión al mundo digital, siendo capaces de pasar horas y horas frente a una pantalla mirando series, jugando juegos o interactuando a través de las redes sociales. Sin embargo, un momento viral en Twitter demostró que esto no quita que estén abiertos al arte.

En las últimas horas, un profesor de secundario compartió desde su cuenta de Twitter un escrito que le dedicó uno de sus alumnos. "Hoy hubo clase de poesía, por estudiantes así no dejo la docencia", escribió el educador junto a la foto del poema, escrito en una hoja de cuaderno y coloreado elegantemente.

Hoy hubo clase de Poesia, por estudiantes así no dejo la docencia: pic.twitter.com/Fc7Z895W74 — CasperUncal (@casperuncal) April 8, 2022

El poema lee: "Eres bella como una rosa... / Y tu aroma es de jazmín... / Pero no hay cosa más poderosa... / ¡Que un súper sayayin!". No hace falta decir que la imagen se volvió viral entre los internautas argentinos, quienes aplaudieron la construcción lírica del estudiante y su referencia al histórico animé japonés Dragon Ball Z.

"Necesito aplaudir semejante obra maestra", "Un estudiante de bien! No espero menos que la máxima calificación para tremendo poema", "Jajajajaja Dios y yo esperando un final dedicado con cariño a la maestra, pero ese fue el final más inesperado de todos los tiempos. Que talento!!!", y "No me gusta Dragon Ball, pero sé que ese alumno merece un once sobre diez", fueron algunos de los comentarios en el momento viral.

Otro divertido ejemplo del cruce entre el mundo digital y las tareas del colegio se volvió viral en Twitter. En este caso, un estudiante de Entre Ríos decidió darle un inventivo giro a su tarea de historia, en la que debía entregar una biografía de José de San Martín.

Si bien podría haber resuelto un ensayo para cumplir con ese tópico, el chico eligió hacerle un perfil de Facebook al prócer y, no conforme con eso, también agregó un simpático ítem entre los amigos del héroe sudamericano. Junto a "Juanma" Belgrano y Simón Bolívar aparece la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, como uno de los amigos de Facebook del prócer.

Profe: Para mañana quiero la biografía de San Martín.



Alumnos: pic.twitter.com/dRgY5qcVGv — Florencia Álvarez (@Historia94AF) April 3, 2022

La biografía fue dibujada a mano y, entre otras cosas, muestra al prócer con una bandera de Argentina en su foto de perfil. También puso una imagen de portada donde el Libertador está montando su caballo blanco. En la información pública, eligió mostrar que "trabaja en el Ejército, estudió en el Real Seminario de Nobles, que radica en Boulogne Sur-Mer, Francia". Oriundo de Yapeyú, contó también que está casado con María de los Remedios.