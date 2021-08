No todas las relaciones entre figuras de la farándula argentina son -o fueron- conocidas, pero cando Leila Pérez, un joven periodista, se puso a "chusmear un viejo romance de famosos por laburo" abrió una caja de pandora que tuvo como resultado un hilo viral en Twitter.

Ayudada por el archivo de Google, reflotó fotografías de antiguas conquistas que ocuparon las páginas de más de una revista. Entre los más destacados están las antiguas parejas de dos de las figuras de Netflix del momento: Rodrigo de La Serna, protagonista de Okupas, cuando salió con Soledad Fandiño, y el "Chino" Darín, una de la figuras de El Reino, durante su noviazgo con Calu Rivero.

"Tuve que chusmear un viejo romance de famosos por laburo y me acordé de parejas argentinas que no recordaba que habían salido. Dios, que bendición este trabajo que me da mechita tuitera", escribió Pérez en Twitter el pasado martes.

Lo siguiente fue un anuncio, o una advertencia para los nostálgicos de los chimentos: "Abro hilo titulado 'Esta pareja existió'", que ya consiguió más de 50 mil me gusta.

Abro hilo titulado "Esta pareja existió": pic.twitter.com/LgiArr8tk7 — Leila (@_leilape) August 17, 2021

Como si una foto no fuese suficiente prueba de la existencia de la relación, la vestimenta de los protagonistas ayudan a ubicarla en el tiempo. y mientras algunos usuarios se sorprendían, otros comenzaron a recordar diferentes anécdotas de lo que había sido “el amor del momento”.

Por ejemplo, recordó que Juana Viale salió un tiempo con Iván de Pineda, o que Darío Lopérfido y Gisela Marziotta fueron pareja, o que Valeria Gastaldi y Alejandro Sanz se enamoraron en Miami por 2006.

Algunas otras relaciones de este hilo fueron encuentros cercanos que terminaron hiriendo al círculo íntimo de alguna de las partes y terminaron en escándalos en ese entonces. Aunque la periodista aclaró que su creación no nació con mala intención, sino que se trataba "de cultura pop para divertirse".

"Antes de seguir con el hilo, aclaro todos los nombres de todas las parejas que aparecieron hasta ahora (Me hinché las tetas de que pregunten quienes son, googleen)", agregó Pérez luego de compartir las primeras fotos de las parejas.

Y lo que comenzó con sólo algunos recuerdos, gracias al aporte de los usuarios de la red social, el hilo no paró de crecer. "Hay bocha de apostes que desconocía y me mandaron, así que gracias a ustedes este hilo sigue. Hay parejas que varios conocían pero otro no (hay gente que desconocía Shakira-Antonito, por ej). Sin bardeo ni nada de eso, solo es cultura pop, cultura pop para divertirse (?)".

