Día a día Twitter se convierte en una de las aplicaciones más populares de Internet. Esta plataforma viraliza miles de contenidos todo el tiempo ya que los usuarios eligen esta red social para compartir historias de vida, anécdotas que a veces son inéditas, también es muy común encontrar algunos tuit con capturas de pantallas de conversaciones en WhatsApp, Facebook o Instagram.

Esta vez no se trata de ningún viral sobre algún repartidor que hace mal su trabajo, sino que una mujer contó una experiencia que casi la deja ciega. "Estaba abriendo un paquete con un cuchillo que se me zafó y me lo clavé AL LADO DEL OJO", escribió @AveAveces.

Así quedó la lastimadura de la mujer.

Luego expresó en su credibilidad en el universo. "Dios no puedo creer que el destino me dijo hoy no te toca mi ciela porque llegaba a estar a 1mm de diferencia y me quedaba ciega". Por último, dio un consejo a sus seguidores para que no vivan lo mismo que ella y tengan precaución a la hora de abrir un paquete: "usen tijeras no sean pajer...", manifestó Alina.

La historia de esta mujer circuló por toda la red social que obtuvo más de mil likes, 800 retuits y miles de comentarios.

Uno de los seguidores de Twitter contó su vivencia con respecto al tema: "yo tuve varios close calls y empecé a usar elementos de seguridad, o por lo menos apuntar los elementos cortopunzantes en dirección contraria a mis partes más vitales", dijo el tuitero Daniel. Luego comentó que una vez se clavó una trincheta en la mano y casi se corta un tendón. "Todavía me duele, 37 años después".

Ante lo que contó el hombre, Alina contestó: "por dios quedé EN SHOCK por lo que podría haber pasado. Nunca mas me muevo".

Otra mujer también aseguró haber vivido algo similar a lo que compartió Alina. "Creo qué hoy hace un año de que separando dos pechugas de pollo congeladas me clavé un tramontina en la palma de la mano y le di a un arteria".

La tuitera manifestó que, según el cirujano gastó toda su suerte porque "medio milímetro para cualquier otro lado chau movilidad. Agradecé en todos los idiomas", exclamó ella.