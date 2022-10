Cada vez es más común leer historias de infidelidades en las redes sociales. Muchas veces los mismos protagonistas o testigos que se encuentran en la escena, difunden estos relatos para escrachar a los infieles o para compartir sus tragicómicas historias.

Hay incontables historias de este estilo pero cada una de ellas tienen distintos matices, lo que hace que se diferencien unas de otras. En esta oportunidad se difundió una nueva infidelidad que se volvió viral rápidamente en Internet.

Un usuario de Twitter, decidió filmar a una mujer que estaba sentada en un bar con un joven a su lado y al mismo tiempo tenía a su novio agendado como “inútil” en WhatsApp y le estaba mandando mensajes a través de la aplicación, diciéndole que se estaba yendo a dormir y que se sentía muy mal.

El caso es que, mientras su pareja creía que ella estaba acostada en la cama, enferma y sintiéndose muy mal, la mujer se estaba divirtiendo en un bar con otro hombre.

“Amor, me quedé bien dormida. Llegué y me sentía muy mal”, decía el primer mensaje que escribió la mujer. Y luego continuaba: “Perdón me bajó la presión y me vine como a las 5”.

Hoy en día es muy normal, que la gente use las aplicaciones y las redes sociales como aliadas cuando quieren cometer un acto de infidelidad; pero así como pueden ayudar a mentir, también pueden derrumbar los engaños. Esto fue lo que hizo Ernesto, el usuario de Twitter que filmó a la mujer en medio del bar con otro hombre mientras le mentía a su marido.

Mucha gente se sintió identificada con la historia y el posteo rápidamente se hizo viral. Hoy cuenta con miles de comentarios y reacciones.

“Alta tóxica esta mina. Si no te va soltalo, ¿por qué es tan complicado? Qué densa”, “Cuando te empiezan a decir horarios, fechas o años, empiezo a oler una mentira”, “El problema es darle atención a una chica que no te da bola”, “Lo de inútil me dolió más que todo el resto, pobre pibe”, fueron algunas de las respuestas de los usuarios.