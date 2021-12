El 2020 no fue un año simple, y el 2021 tampoco se quedó corto. Con una pandemia global encima y un futuro incierto, los argentinos llegan a fin de año con más de una angustia encima. Mientras algunos se benefician con un par de horas frente a un psicólogo, miles de personas encontraron consuelo en miles de extraños en las redes sociales.

Esta semana, el usuario @memesdel3mundo lanzó a Twitter una propuesta tan humana como ridícula: "Quiero que me cuenten alguna boludez por la cual hayan llorado", propuso en un tuit. Dispuesta a lanzar la primera piedra, la persona detrás de la cuenta empezó con una confesión: "yo una vez llore porque me estaba por entrar a bañar y se apagó el calefón".

Quiero que me cuenten alguna boludez por la cual hayan llorado yo una vez llore porque me estaba por entrar a bañar y se apagó el calefon — m3m (@memesdel3mundo) December 22, 2021

Pocas horas después, la inusual propuesta había reunido casi 50 mil 'me gusta's, más de mil retuits y cerca de 3 mil comentarios con experiencias no tan traumáticas pero que, en el momento, fueron el fin del "mundito" para los usuarios de Twitter. Mientras algunos internautas quedaron satisfechos compartiendo una singular experiencia, otros llegaron a compartir listas de varios tuits de longitud.

Las razones del fin del "mundito" varían, pero podemos encontrar algunos patrones. La comida se encuentra arriba en el ranking de llantos inauditos, con usuarios confesando que se les escaparon algunas lágrimas "porque un sanguchito de miga estaba muy rico", "porque una tarta de choclo tenía tomate" y "porque pedí papas al horno y me trajeron papas fritas". En línea con la época de fiestas, un usuarios confesó que "llore pq se habían comido todo el vittel tone".

llore pq se habian comido todo el vittel tone pic.twitter.com/Sghzwj6TZT — gogo (@gonzaoca9) December 22, 2021

A nadie le gusta que se traben las herramientas, y la frustración de no poder arreglar algo que siempre funciona llegó a provocar algún que otro llanto entre los usuarios de Twitter: "Estaba cosiendo y como la máquina cortaba el hilo cada 2x3 me largué a llorar de la desesperación, me alteré tanto que le pegaba a la mesa mientras puteaba a la máquina, momento esquizo", compartió una tuitera.

Los animales suelen ser los protagonistas de los momentos virales más felices de las redes sociales, pero también hicieron una aparición en este hilo: "una vez lloré todo el camino volviendo a mi casa en bici porque quise esquivar a una hormiga que iba cargando una hojita y sin querer la aplasté", confesó una cuenta (curiosamente, una de varias en mencionar la fragilidad de las hormigas). "Tome alcohol y me puse a llorar pq siempre mi familia pensaba q mi gato era un estorbo. Me puse a llorar abrazándolo, diciéndole que este tranquilo yo lo amo y lo protejo", compartió otra internauta.

“Quise esquivar a una hormiga que iba cargando una hojita y sin querer la aplasté”

“Estaba haciendo salchichas y se me escapaban cuando las quería pinchar”

yo llore porque un perrito no podia tomar agua porque el plato era muy alto — pali✂️ (@leoninapromedio) December 23, 2021

Por último, tampoco faltaron menciones de esos momentos que, sin ninguna razón y sin previo aviso, nos detonan el "mundito": "pequeño shout out a todas aquellas veces que lloré porque me tenía que levantar temprano y no me podía dormir", "Lloraba desconsoladamente porque me quedaban arrugas en la cama cuando la armaba. Necesitaba ver todo plano y liso", y "la cantidad de veces que he llorado porque no podía limpiar la última rayita de polvo del piso" fueron algunas de las razones que compartieron los usuarios en el hilo viral.