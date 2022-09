Ir al gimnasio a las altas horas de la noche puede tener sus beneficios: las máquinas están vacías y no hay nadie para incomodarte con su mirada o apurarte con tu rutina. Sin embargo, un gimnasio vacío puede traer sus problemas, como lo descubrió una desafortunada usuaria de TikTok que se quedó atascada a una máquina en su visita de madrugada al gimnasio.

El 29 de agosto, Christine Faulds, de Ohio, Estados Unidos, compartió un video en TikTok de ella misma haciendo ejercicio en el gimnasio a las 3 de la mañana. En el clip viral, se la ve usando una tabla de inversión, que suspende el cuerpo boca abajo para ayudar a estirar la columna y aliviar el dolor de espalda.

La mujer usó la máquina sin problemas, pero cuando llegó la hora de bajarse descubrió que sus tobillos habían quedado atascados en la máquina. Fauds intentó llamar a la única otra persona en el gimnasio, pero el otro cliente no la escuchó por encima de la música a todo volumen. Después de intentar liberarse durante varios minutos, a Faulds solo le quedó otra opción: tenía que llamar al 911.

"Hola, no pude buscar el número que no es de emergencia. Solo hay otra persona en el gimnasio y me quedé atrapado en esto. ¿Conoces esa cosa del tablero que se voltea hacia atrás?", le dijo Faulds al operador de emergencias que contactó llamando al 911 desde su reloj inteligente.

"Desearía que hubiera más gente en el gimnasio en este momento, pero estoy atrapada en esta cosa de descompresión de espalda inversa, no sé, simplemente no puedo llamar la atención de nadie en el gimnasio. Estoy atascada boca abajo y no puedo enderezarme", explicó al operador. "Esto es tan vergonzoso", se la escucha decir en el video viral.

En otro clip, la mujer compartió el momento en el que dos agentes de policía llegaron al gimnasio a su rescate: "Oh, querido señor, mis tobillos están ardiendo. Seguramente el rescate más fácil de la historia", le dijo al uniformado mientras este giraba la mesa de inversión hacia arriba. Después del incidente, que duró un total de 12 minutos, Faulds compartió con sus seguidores que su cabeza todavía se sentía como una "borrosidad leve" un día después.

Después de que se publicó, el video del incidente en el gimnasio de Faulds se volvió viral instantáneamente, reuniendo más de 7,6 millones de visitas en TikTok. Miles de personas acudieron a la sección de comentarios para compartir sus divertidas reacciones al video.

"Solo es vergonzoso si tienes que hacer esa llamada más de una vez", dijo una persona en broma. "¿Por qué no pusiste el mundo patas arriba? Solución fácil", escribió otro usuario. "Nah, yo creo que moriría allí antes de llamar al 911", admitió alguien más. "Y eso, damas y caballeros, es la razón por la que no hago ejercicio", acotó otro usuario.

Sorprendentemente, otros internautas vivieron situaciones similares y compartieron sus experiencias en los comentarios: "Casi me pasa a mí, pero entré en pánico, me sacudí de un lado a otro y tiré todo para salir", comentó un usuario. "Estuve atrapado en el garaje de mi madre hasta que llegaron a casa del trabajo hace como 16 años", explicó otra persona. "Abrieron la puerta del garaje y eso es lo que vieron".