La Justicia de Estados Unidos está revisando una condena de 50 años de cárcel contra Joshua Horner por un supuesto caso de abuso sexual infantil, luego que reapareciera un perro labrador negro que le dio un giro al caso.

La hija de Horner, de 42 años, lo acusó de abusarla y como parte fundamental de su testimonio, afirmó que su papá había matado a su mascota frente a ella, amenazándola para que no hiciera la denuncia.

En abril de 2017, un jurado de Oregon determinó la culpabilidad del hombre, sin pruebas de ADN, ni testigos presenciales.

El supuesto abusador insistió en que su mascota seguía viva, pero sin poder decir en dónde estaba. Medio año después de su condena, decidió pedir ayuda y la organización Oregon Innocence Project accedió a su solicitud: se lanzó en búsqueda de Lucy, para probar su inocencia, y finalmente la localizó a unos 300 kilómetros de Redmond, con otros dueños.

Joshua Horner junto su pareja.

Un tiempo después, un magistrado desestimó el caso por demostrarse que la demandante había mentido bajo juramento. "Este es un día que no estaba seguro de que iba a ver, hoy salgo de aquí como un hombre libre", expresó, al ser liberado el 3 de agosto, tras pasar 18 meses en prisión. El fallo a favor de Horner no especifica si hubo o no abuso sexual.



La defensa de la presunta víctima, que previamente había presentado una denuncia falsa de abuso contra la esposa de su padre afirma poseer evidencia no relacionada con el perro.