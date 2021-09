Facebook es una de las redes sociales que pasó a formar parte de la vida de sus más de 2.700 millones de usuarios a nivel mundial. Al igual que en otras plataformas, como Twitter, hay cientos de historias que se viralizan a diario, ya sean denuncias, pedidos de ayuda, reclamos o ventas de "máquinas de gym" que a veces no salen como se espera.

En Argentina un 83 por ciento de las personas con acceso a internet en el país se conecta a Facebook, lo cual equivale a 20 millones (un poco menos de la mitad de la población total). Desde su nacimiento en 2004, pasó a convertirse en más que una herramienta para estar en contacto con amigos y familiares.

.

Para no quedarse atrás a medida que surgieron otras plataformas, Mark Zuckerberg no perdió la oportunidad de adquirir a esas empresas, como Instagram o WhatsApp.La red social cambió en reiteradas ocasiones su diseño y sumó nuevas herramientas como el chat de messenger, las transmisiones en vivo, políticas para combatir las fake news o el marketplace.

El Marketplace es una de las innovaciones donde los usuarios o comerciantes tienen la opción de vender los productos de sus negocios o aquellos elementos que ya no necesitan. Sin embargo, en algunas ocasiones no todo sale como lo desean o prefieren no utilizar esta herramienta.

.

Este es el caso de un usuario que utilizó su perfil personal para vender sus "máquinas de gym para la intemperie", pero no esperaba que su publicación se volviera viral ya que en las imágenes que compartió hay aparatos muy parecidos a los que se encuentran en las plazas o parques locales.

"A la DDI le gusta tu publicación", "¿La plaza se vende por separado?", "¿Por esas casualidades no tenés caños de agua?", fueron algunas de las respuestas que recibió el usuario Claudio Lozano. Además de insultos por parte de otras personas. La publicación que se realizó en tono de broma ya acumuló más de 12 mil me gustas y más de 88 mil compartidos.

¿Cómo vender en el Market Place de Facebook?

Si nunca vendiste algo en Market Place y querés empezar, tené en cuenta los siguientes pasos que te serán de mucha utilidad.