Las redes sociales nos conectan. Hoy por hoy, si tenés un nombre o hasta un lugar de trabajo podés encontrar a quien sea, pero en caso de que esto no sea suficiente, siempre podés lanzar un pedido a Twitter y dejar que los internautas hagan su magia. Un usuario argentino intentó hacer uso de esta herramienta localizadora para encontrar a la chica de sus sueños, pero terminó llevándose una desagradable sorpresa y un tuit viral.

Luego de sufrir un flechazo durante una cena en familia, Robi Chuit (@robichuit) se acercó a su cuenta de Twitter para intentar conseguir hacer contacto de la mesera que robó su corazón, y tal vez una cita: "Hola, Martina, que sos moza de Pizza Italia en Alta Córdoba. Saqué tu nombre del ticket de la cena porque me abataté para hablarte, Aparte estaba mi papá y no daba. No te encontré en Instagram. Si ves esto quiero que sepas que quisiera que tengamos una crianza. Abrazo, Robi", escribió el internauta.

.

En poco tiempo, el tuit comenzó a tener tracción. El tuitero cordobés regresó a la aplicación a cientos de notificaciones, algo que no le dio buen augurio: "Si twiteaste algo y te fuiste y volvés a los quince minutos y ves esto, something went terribly wrong". Horas después, la publicación desapareció. Al día siguiente, Robi regresó a Twitter con una triste actualización:

"Encontré a la moza que estaba buscando. me retwetió, me sacó una captura y la puso en instagram. se burló en ambas publicaciones. no me escribió ni me dijo nada. falleció el amor. estoy bajando el LOL de vuelta", escribió el internauta en un tuit que se volvió aún más popular que el original, reuniendo más de 25 mil 'me gusta's y cerca de 500 retuits en cuestión de horas.

encontré a la moza que estaba buscando. me retwetió, me sacó una captura y la puso en instagram. se burló en ambas publicaciones. no me escribió ni me dijo nada. falleció el amor. estoy bajando el LOL de vuelta. — Robi Chuit Roganovich (@robichuit) February 6, 2022

Si bien, en un caballeroso gesto, Robi no compartió la identidad o cuenta de la moza en cuestión, sí agregó una captura de pantalla de la historia que publicó la mujer en su Instagram, donde escribió "Jajaja estoy estallada!!!", sobre una captura del tuit viral. Las reacciones no tardaron en llegar, con algunos usuarios del lado del pobre enamorado y otros cuestionando sus métodos de seducción.

"te lo mereces por poner 'abataté'", "Yo te hubiese hablado por privado, si ni tengo interés te agradecería y eliminaría todo. Pero así la verdad que actuó muy cruel y te humilló. Definitivamente esa persona no es para vos, que quisiste ser tierno. No salió como querías. Déjalo como está y a otra cosa mariposa", "Creo que el 'Aparte estaba mi papá y no daba' quizás no lo deberías haber incluido" y "Noooo el LOL nooo amigo resistí" fueron algunas de las reacciones de los usuarios al tuit viral.