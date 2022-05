Miles de historias pueden contarse alrededor de jefes insensibles. Son pocas las excepciones en la que los empleadores se caracterizan por la empatía y la sensibilidad para con sus empleados.

A menudo, suelen poner el negocio y el trabajo por encima de todo y de todos, sin tener en cuenta que están trabajando con personas, que pueden estar atravesando diversas situaciones que puede llegar a desconocer. Por algo dicen que debes tratar bien a todo el mundo, porque no sabés por lo que el otro está pasando.

Fue una usuaria de TikTok la que contó una situación que vivió con su jefe, tras una de las situaciones más dolorosas para un ser humano: la pérdida de un ser amado y, más aún, su madre. Sam, de 18 años y oriunda de Estados Unidos, contó que tras el triste episodio, recibió un mensaje de texto de su empleador en el que él se solidarizó por la situación que estaba atravesando.

"Hey, me enteré del fallecimiento de tu mamá. Lo siento mucho. No puedo imaginar cómo te sentirás. Hazme saber si necesitas algo, estoy aquí para ti", le escribió el hombre, enviándole sus condolencias, aparentemente sensibilizado. A lo que ella le respondió: “Muchas gracias”.

Luego de ese halo de empatía, el sujeto volvió a comunicarse al otro día, con una pregunta totalmente fuera de lugar, lo que descolocó por completo a Sam. El relato circuló rápidamente por las redes sociales y alcanzó casi el millón de reproducciones.

En la publicación, la joven continuó relatando la conversación que mantuvo con su jefe, de nombre Zak. Solo a las pocas horas de enviado el primer mensaje, el hombre le mandó: "¿Hey, te sientes lo suficientemente bien como para volver a trabajar hoy, no?", con total insensibilidad.

Pero, afortunadamente, Sam no se quedó callada y le envió dos audios que expresaron su completa indignación: "Apenas puedo respirar. ¿Qué clase de pregunta es esa? No voy a volver. Nunca volveré", le respondió, dándole a entender que renunciaría.

Con una mezcla exacta de tristeza y enojo, volvió a cargar contra él y le recriminó su comportamiento general en el ámbito laboral: "Diablos, no, no terminé con esto todavía. No te importa una m*** nadie excepto este maldito trabajo", dijo ella.

"Hiciste lo correcto", le comentó una usuaria, avalando la devolución de la chica hacia su jefe. A lo que ella comentó: "Les avisé todos que yo iba a renunciar. Mi exjefe era totalmente insensible".