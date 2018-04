Esta familia peruana perdió lo más preciado que tenía. Su perro desapareció por la residencia San Felipe y ofrecen una recompensa mundialista para recuperarlo.



"El amor que sentimos por nuestros hijos no tiene precio, ofrecemos a la persona que pudo haber encontrado o comprado a mi hijo Alex la oportunidad de ir a Rusia a alentar a nuestra selección nacional.

Alex es macho , tiene 11 años , aunque aparenta menos , no tiene colita , tiene una tetilla a la altura de su ombligo que es negrita , deformada y abultada , es alergico , tranquilo , sumiso y cariñoso Se perdio el 12 de junio por la Residencial San Felipe en Jesus maria , tenia su pechera roja. Por favor si lo haz visto o crees tenerlo, llama al 999-531-853. Mas informaciôn en mi face de Ada Prada o Buscando a Alex . Recompensa 1 paquete completo a Rusia", publicaron en su Facebook "Buscando a Axel".



La familia de apellido Prada busca al canino desde junio del año pasado y decidió tomar una medida drástica en vísperas del Mundial de Rusia. Ofrecerá un paquete completo.



"Hemos averiguado en una empresa de turismo y lo que estamos ofreciendo es el pasaje ida y vuelta, vamos a pagar la entrada para el Perú vs. Dinamarca, la movilidad porque es en Saranks, el hotel los días que tenga que estar y la comida", explicó la dueña de Alex.



Para hacer efectiva la recompensa, la persona debe llamar al número del anuncio y devolver al perro: "Públicamente, el día que me lo devuelvan, yo hago entrega de la recompensa, si es que la persona tiene a ‘Alex'".



