Uriel Lozano es un cantante de cumbia, quien formó parte de las agrupaciones Sol Latino, Grupo Swing y Grupo Trinidad, antes de lanzar su carrera como solista. El artista estuvo tocando este fin de semana en un evento privado en Entre Ríos para el que fue contratado, pero nunca imaginó que la velada incluiría besos y piñas.

El show tuvo lugar en el club Talleres de la localidad Federal. El artista subió al escenario con normalidad, interpretó algunos temas y mientras estaba cantando, una mujer se subió a su lado, lo intentó abrazar y besarlo en la boca. Inmediatamente, personal de seguridad se acercó para tomarla, separarla de Uriel y bajarla.

Cuando el incidente parecía controlado y la acosadora ya no estaba cerca, esta vez fue un hombre quien decidió trepar al escenario envuelto en ira y con las claras intenciones de asestarle golpes de puño al compositor de "Me enamoré de mi amante". Afortunadamente, no tuvo la puntería necesaria y cuando se estaba estabilizando, el personal de seguridad ya estaba allí nuevamente para llevárselo.

En ese momento se cortó la música y el artista decidió dar por terminada su presentación. Minutos más tarde se conoció que el agresor era el marido de la acosadora y que quiso golpearlo luego de la escena que hizo su mujer.

Un hombre intentó pegarle a Uriel Lozano y se viralizó

Tras el incidente, y luego de que las imágenes en las que se ve la secuencia se viralizaran en Twitter, Lozano decidió dar su versión de los hechos. “Estaba de la mano con una chica que se había ganado una foto en la radio cuando veo que sube otra chica a darme un beso. Le pongo la cara para que me dé un beso y ahí me agarra y me tiró para atrás mientras los chicos la sacaban”, aseguró en diálogo con Radio 2 de Entre Ríos.

“Después veo que se viene un tipo transformado y la verdad no entendía nada. Cuando veo que el hombre tira el brazo para pegarme, reculo para atrás. Enseguida, los chicos que trabajan conmigo pudieron tomar el control de la situación. No fue un buen momento para nadie, llevo muchísimos años cantando y nunca había visto algo así”, agregó sobre el violento episodio.

Uriel Lozano aseguró que nunca le había pasado algo semejante en toda su carrera (Instagram).

Por otra parte, manifestó que le parece muy grave lo que ocurrió. “No entendía nada, nunca supe que podía pasar eso. Cuando uno ama a una persona, disfruta de la generosidad de la persona. Si tu novia se banca que vayas a la cancha, tendría que gustarte cuando ve a su artista favorito".

.

Finalmente, el cantante utilizó sus redes sociales para llamar a la reflexión con una frase de John Lennon: “Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día…”, sentenció.