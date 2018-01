No es la primera vez -ni seguramente la última- en la que se puede visualizar una imagen en la que un vehículo se mueve solo, como impulsado por extrañas fuerzas, invisibles al ojo humano. Para muchos, probablemente se trate de un truco fílmico, un ardid muy utilizado para engañar a desprevenidos. Pero también es cierto que son varios los sitios web que se dedican a todo lo esotérico, enigmático y paranormal, que le han dedicado mucho espacio a este tipo de fenómenos que, obviamente, a muchos les causa extrañeza, a otros risa y a unos cuantos los deja pensando, casi seguro reflexionando. ¿ Fantasmas, entidades sobrenaturales, seres etéreos, que pueden materializarse en nuestra realidad a través de una variedad de formas y tamaños, desde orbes, a extrañas luces, hasta sombras oscuras, guiando máquinas como si nada, al igual que lo hacían cuando estaban con vida?

¿Motocicleta espectral?

Las características del video que llegó desde Malasia, el siempre inquietante país del sudeste asiático, son al menos confusa. Es que en el mismo se puede observar a un joven sentado en el asiento de una motocicleta, solo, en una noche cerrada, sin demasiadas luces, y lejanas, mientras parece estar conversando con quien lo está filmando, y que no se ve en el corto casero. Es en ese momento cuando, hacia la derecha de la imagen, se puede observar nítidamente una moto sin conductor pero avanzando decididamente y a no mucha velocidad, para el lado contrario de la posición en la que está detenido el joven, que no parece percatarse del hecho.

Grabado en una ciudad sin identificar del territorio malayo, lo cierto es que ni el motociclista ni quien está grabando el video han sido identificados. Algo sospechoso, dado que generalmente, cuando se trata de trucos, quienes realizan este tipo de visualizaciones que podrían engañar a quienes los miran, suelen mostrarse, para arrogarse así la producción, al menos hasta ser detectados.

Reacciones dispares

El video de la moto solitaria en funcionamiento apenas dura 10 segundos, pero al cierre de esta edición había sido reproducido casi 5 millones de veces y con más de 5.000 comentarios desde su publicación en distintas redes sociales de todo el mundo. Y si bien se tejen un montón de conjeturas y, por supuesto, muchos presuponen un truco fílmico para lograr un efecto que las infinitas reproducciones consiguen, como no podía ser de otra manera, ha provocado todo tipo de reacciones entre los internautas. Muchos usuarios mostraron públicamente su miedo al ver las imágenes, incluso hubo quien afirmó que los testigos deberían haberse marchado de ahí inmediatamente. De todas maneras, algunos expertos en lo paranormal que analizaron el video casero expresaron que el motociclista fantasma estaba advirtiendo a los demás de los peligros de esa carretera.

Entre los escépticos, los más incrédulos con la teoría sobrenatural surgieron que el video era un simple montaje con algún tipo de programa de edición tipo Adobe Premiere. El principal detalle que desacredita al motorista fantasma es el ángulo, ya que claramente hay otra persona escondida al otro lado de la moto. Y a otros, este “encuentro sobrenatural” les recuerda otro incidente similar ocurrido el año pasado, en una autopista de Francia. En aquella oportunidad, unas imágenes bastante convincentes mostraban una motocicleta sin conductor por la autopista A4, en pleno territorio galo. Pero lo que ocurrió realmente, según el periódico francés Le Parisien, es que el motociclista tuvo un accidente de tránsito y cayó sobre el asfalto, aunque la máquina continuó avanzando por sí sola varios metros, al punto que los agentes policiales la ubicaron bastante alejada del lugar del accidente. Empero, ya aquella vez se evaluó la posibilidad de que algún tipo de entidad provocara la caída del motociclista y se hiciera con el control de la máquina durante varios kilómetros. Es otra teoría.

En el caso malayo, las conjeturas son variadas. No se registraron accidentes de caídas de motociclistas esa noche en la zona, pero la moto aparece andando sola. No queda otra que mirar el video y que cada uno juzgue lo que mejor le plazca.