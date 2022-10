La adolescencia es una etapa fundamental en la vida de las personas, ya que todas pasan por distintas situaciones graciosas, vergonzosas y hasta insólitas que resultan cómicas cuando las recuerdan durante la adultez. Con el objetivo de compartir imágenes que representen un momento específico de esos años, un usuario de Twitter desencadenó un hilo que se volvió viral.

"Hagamos un hilo con fotos graciosas de nosotros en la adolescencia, arranco yo con mis 15 años recién cumplidos, feliz porque iba a jugar al GTA V por primera vez", fue el tuit que publicó el joven en su cuenta personal "valentingomez11", en referencia al videojuego de acción y aventura Grand Theft Auto número 5, el cual se lanzó en 2013.

En poco tiempo, el tuit ya cuenta con 54 mil "me gusta". Además, muchos usuarios se sumaron a la iniciativa y compartieron una foto divertida de su adolescencia junto a la anécdota que corresponde en cada caso.

El tuit viral del joven que pidió a los usuarios que compartan fotos de su adolescencia.

Las fotos graciosas que compartieron los usuarios en el hilo viral de Twitter

Son varias las imágenes que se aportaron a la causa: desde algunas que tienen que ver con el mismo videojuego, hasta otras comiendo y posando con objetos vergonzosos. En muchos casos fueron más allá y sumaron fotos de la niñez.

"Cuando mi viejo me regaló el GTA V", contó un joven.

"En ese momento me pareció gracioso sacarme esta foto para mostrarle a mi mamá", "Me hacía el rapero y lo único que quería era parecerme a Justin Bieber", "Mi viejo estaba aprendiendo a usar Photoshop y yo lo subía a Facebook", "Cuando me enterraron en la playa, me sacaron la foto y se fueron", son algunas de las anécdotas que acompañaron a las imágenes graciosas.

"Me hacía el rapero y lo único que quería era parecerme a Justin Bieber", expresó un usuario.

La anécdota de una usuaria: "Mi viejo estaba aprendiendo a usar Photoshop y yo lo subía a Facebook".

Las experiencias que pasaron las personas durante la adolescencia fueron diversas y continúan: "Estaba de moda comer Plutonita, un caramelo ácido, y subir tu reacción (a las redes sociales). Una vergüenza", "Tengo varias fotos con maniquíes por alguna extraña razón y me parece perfecto", "Mis amigos dicen que de chiquito parecía una abuela, y no puedo estar más de acuerdo".

"Tengo varias fotos con maniquíes por alguna extraña razón y me parece perfecto", comentó una joven.

"Velorio de mi abuela y nena de 7 años con Facebook", indicó una joven.

"Un horror todo, imposible elegir una sola foto. Era tan adicta a Facebook como ahora a Twitter. Y me encantaba 'editar' fotos", "No salgo yo, pero este fue el día en el que mi mamá se enojó tanto conmigo que su castigo fue cortar mi cargador del celular con una tijera", "Tengo una excelente idea, me voy a sacar una foto abrazando a un arbusto", siguieron.

Además, entre usuarios opinaron al respecto de las situaciones que tuvieron que pasar: "Que pinta", "Te pareces a Mora de Gran Hermano", "Ojala fuera más grande, hubiese vivido esa época así", "Me reí muchísimo", "Que vergüenza", "Estabas fachero", escribieron.