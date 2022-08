Son muchas las personas que deciden comprar ropa en la feria La Salada por los precios económicos que se pueden aprovechar. Además, es sitio frecuente de una gran cantidad de emprendedores que compran por mayor para revender después.

Con el objetivo de lograr mejores ventas, muchos emprendedores recurren a las redes sociales, donde pueden publicitar su negocio o marca y lograr hacerse más conocidos. Este es el caso de Aaron Alderetes, un joven que se hizo viral porque decidió mostrar en TikTok la ropa que le alcanza comprar con determinada cantidad de plata.

Aaron se volvió influencer y ya es frecuente que suba este tipo de contenido a la red social china, donde tiene un promedio de 1 millón de visualizaciones por video. Muchos usuarios siguen sus consejos y le expresan su agradecimiento por brindar todos los "trucos" para comprar de forma efectiva y administrar el dinero.

Qué muestra el joven influencer en el video viral de TikTok

"¿Qué compro con $27000 en 'La Salada'?", dice Aaron en uno de sus videos más populares. Además, se observa que recorre la feria y muestra diversas camisetas de fútbol, con precios alrededor de los 2200 pesos. Ese día el joven decidió comprar 5 camisetas, por lo que le cobraron un total de 11 mil pesos.

En una segunda parte la historia, Aaron contó que hay calzas que se venden a 1300 pesos, un monto bastante económico comparado con otros lugares. Esta vez, compró 5 calzas por 6500 pesos. Hasta el momento llevaba gastados 17500 pesos, es decir que todavía le quedaban 9500 pesos para seguir comprando.

Por último, decidió hacer una tercera parte para mostrar que con 4900 pesos compró 27 pares de medias. Además, le alcanzó para comprar 8 boxers por un precio total de 4800 pesos. Los 9700 gastados en este negocio hicieron un total de 38200 en toda la compra, lo que se pasó un poco del presupuesto inicial. Aun así, compró bastantes artículos por un número bastante cercano.

Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok a los consejos sobre cómo comprar en La Salada

El contenido que muestra Aaron generó tanta repercusión que el video más popular, cuando mostró las camisetas, llegó a los 100 mil "me gusta". "Yo no sé cómo no te arrebataron esa plata delante de todos, te salvaste", "Es caro", "Él hablando y yo pensando que en cualquier momento le roban", "Pensé que iba a ser más barato", escribieron algunos usuarios en los comentarios de la publicación viral.

Otras respuestas en el video fueron a modo de apoyo por lo "barato" que le salió la compra total. "5 camisetas por 11 mil pesos, yo con eso compro un buzo", "La Salada y sus precios de otra época", expresaron. Además, muchas personas aprovecharon para contar situaciones similares: "El sábado fui a La Salada y con 20 mil pesos compré 4 remeras, 2 buzos, una campera, 2 jeans, 1 calza y una docena de medias", contó una mujer.