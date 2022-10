Una mujer vivió una experiencia terrible en un restaurante. Personal del establecimiento no le permitió ingresar por un insólito motivo, lo compartió en TikTok y el video se volvió viral.

La joven, una residente de la ciudad de Fullerton, en California (Estados Unidos), contó que tuvo deseos de comer en un restorán coreano toda la semana, pero temía no poder hacerlo porque no tenía un acompañante.

Aunque suene extraño, el temor estaba justificado, pues una camarera del lugar no explicó que no podían atenderla porque estaba sola. “Cuando el restaurante no te deja cenar porque sos un grupo de 1. Y te dicen que la próxima vez traigas a un amigo”, dice la descripción del clip, que ya tiene más de 80 mil reproducciones.

"Tal vez solo tengo hambre y estoy emocionada, pero definitivamente lloré en mi auto”, relató. Instantes antes, una moza le indicó que el mínimo por mesa es de dos personas.

La mujer, cuyo nombre de usuario es @sunshine_inthekitchen agregó en los comentarios que tuvo que armarse de valor para entrar sola, y que esperó en el automóvil durante 15 minutos antes de ingresar.

“Realmente pensé en pagar por una persona extra. Lo estaba deseando todo el día (toda la semana)”, añadió.

El restaurante en cuestión se llama won Shabu & BBQ y está especializado en barbacoa y shabu coreanos. Según su sitio web, ofrece todo lo que puedas comer, lo que muchos señalaron que podría ser la razón por la que tienen el mínimo estricto de dos personas.

“Es barbacoa coreana… te preparan y te dan muchos acompañamientos, carnes, salsas, etc. No tiene sentido que hagan todo esto por una persona”, apuntó una persona.

No obstante, otros usuarios no podían creer que existía una política que implicaba no permitir que las personas comieran solas. “Como alguien a quien le encanta salir a comer solo, este es un nuevo miedo desbloqueado jajaja”, escribió un internauta.