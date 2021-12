Una mujer de Estados Unidos visitó un restaurante y se volvió viral por un motivo insólito: mostró el ticket, no dejó propina y decidió contar los motivos a través de un video de TikTok, que rápidamente provocó un debate entre los usuarios de la red social.

La protagonista de la anécdota, conocida como @biglez7704, fue a almorzar a un establecimiento de la cadena Metro Diner, ubicado en Carolina del Norte. La cuenta final era de 22 dólares, pero en el espacio destinado a la propina no puso un número y decidió dejarle un mensaje a la moza.

La mujer compartió el ticket en una filmación de TikTok y dejó en claro que no aportaría ni un centavo: "Hazlo mejor", escribió."Me tocó una camarera muy descortés", agregó. Además, aclaró: "Cuando la atención es mala, aquí tienes tu propina, perr..".

La publicación llamó la atención de los usuarios y se hizo viral: el clip ya superó 637 mil reproducciones. Enseguida, algunos tiktokers opinaron sobre lo sucedido.

Algunos sostuvieron que ella "exageró" con su actitud: "A veces, cuando me dan una mal servicio, pregunto al camarero si le pasa algo o si tuvo un mal día. Nunca se sabe por lo que está pasando alguien", respondió un internauta. Mientras que otro usuario defendió su postura: ¿Por qué iba a darle propina si la mesera fue descortés? Estos comentarios críticos hacia @biglez7704 son una locura, no puedes actuar como quieras y esperar una propina. HAZLO MEJOR (como escribió la mujer)".

Sin embargo, la mujer dio más detalles en un segundo video. Según contó @biglez7704, le indicó a la camarera cómo quería que le prepararan la comida, pero la trabajadora ignoró sus instrucciones. Al final, la clienta se quejó dos veces para que le cambiaran los platos que había pedido.

Si bien la propina en Estados Unidos no es obligatoria ya que no existe una ley que obligue al consumidor a abonar un adicional, la práctica está tan arraigada que cuando no sucede causa revuelo. Por lo que está mal visto no dejar propina y uno debe especificar qué porcentaje del total de la cuenta será para la persona que te atiende.

