En esta ocasión se viralizó la anécdota de un usuario, conociendo personajes de la historia son tres: una farmacia, un evatest y un test de covid. Estos últimos fueron habilitados en el país hace más de un mes. Según la Confederación Farmaceútica Argentina (COFA) se vendieron casi 20 mil test de autoevaluación, de los que un casi 30 por ciento dio positivo .

El usuario @sercasti contó en Twitter hace unos días que ingresó a las 7 de la mañana a una farmacia y le pidió al vendedor un test de covid y un evatest. " El chabón me mira fijo y me dice: ¿qué semanita no? ", decía el tuit que se viralizó rápidamente.

El tuit que se volvió viral.

Hasta el momento el tuit viral tiene más de 186 mil me gustas, más de 6 mil retuits y cientos de comentarios.

"Wow, esto explotó. No voy a ser papá, pero si tengo covid. Para los mala leche que dicen que inventé, el Farmacity de (Avenida) Corrientes y (Avenida) Medrano es 24 horas", contó el autor del tuit viral unas horas después.

Entre los comentarios que recibió el tuit viral, algunos trataban de mentiroso al usuario que lo contó y otros compartieron experiencias similares.

"Una vez me iba de viaje un mes y compré, muy positivo, cuatro cajas de preservativos y el cajero me dice: 'Si te quedás corto estamos abiertos toda la noche'", escribió el usuario @utopicodelsur.

Otra tuitera contó que tanto el evatest como el autotest de covid le dieron positivo con "menos de tres semanas de diferencia". Entre las respuestas al tuit viral se sugirió que "peor es pedir jarabe para la tos y pastillas de carbón".

Mirá las respuestas al tuit viral

Antes de la.pandemia una Sra de aprox 60 años pidió un evatest, se generó tal silencio, posterior risas, que se dio vuelta y nos aclaró que era para su hija (casada) ��



*Nos hicimos amigotas * — Noel (@mnoeleon) February 10, 2022

Jajaja mi abuela iba a buscar los que dan gratis en los hospitales "para tener en la cartera por las dudas " y también se la quedaban mirando �� — Ashe (@Ayelen_Gonzalez) February 11, 2022 Si les dan a elegir entre tener covid o un evatest positivo, cuál prefieren, Delta u Omicron? — Celeste (@celesteceballos) February 11, 2022 Hace unos meses tuve un atraso y fui a comprar un evatest y las pastillas anticonceptivas porque si daba negativo me daba paja volver. La mina me quedo mirando como pic.twitter.com/mMaM9OKOcG — Ana�� (@palaciosconese) February 10, 2022