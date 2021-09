Toda pareja recordará aquel día donde visitó la casa de los suegros por primera vez. Los nervios, la ansiedad y el deseo de caer bien a veces pueden jugar una mala pasada. Pero todo es cuestión de ser genuino y fluir. Y bueno, nunca está de más llevar algo de regalo para sumar puntos, ya sea un aperitivo dulce, un buen vino o un rico postre. Esta vez, una usuaria de Twitter compartió cómo su novio salió de la zona de confort y se la jugó entera con un curioso regalo.

Medialunas para el té, un buen vino, chocolates, bombones o algún que otro aperitivo salado de entrada serían las cosas básicas a llevar. Como muy jugado, unas flores para la ama de casa. Pero acá no hablamos precisamente de esto. La usuaria @florenotomi se animó a compartir en un tuit el regalo descomunal que llevó su novio a su casa, que para empezar a hablar, no pasaba por la puerta.

Se trataba de un arbol de mandarinas. Una maceta con ramas de una altura inmensa, cuyas hojas contenían la fruta. "Ayer mi novio vino a mi casa a conocer a mi familia y me preguntó qué podía llevar de regalo, le dije que lo que quisiera y trajo UN ÁRBOL DE MANDARINAS", expresó la usuaria.

El novio cayó con un árbol de mandarinas, nunca antes visto.

Los internatuas no dieron crédito de lo que veían en la foto y la catarata de humoradas, memes y Gifs no tardó en llegar. Nunca nadie vio un regalo tan original. "Nomás de pensar que si se llegan a casar y tener hijos, sus hijos cortarán mandarinas en la casa de los abuelos del árbol que les regalo su papá", comentó un usuario. Otro le respondió: "O que si se separan, los hijos de ella cortarán las mandarinas en la casa de los abuelos, del árbol que le regaló el ex de su mamá".

La foto se hizo viral en cuestión de minutos y gran parte de los internautas lo aplaudieron. Otros mas 'haters' tiraron abajo la idea y no consideraron útil el regalo: "Yo creo que esa es una historia que se pierde en el tiempo, a nadie la interesa el origen del árbol del ex, sería un árbol más" o "Quiero ver esto en unos 2 años para saber si siguen juntos, si murió el árbol, si se casaron, separaron, tuvieron descendencia o qué se yo xd" fueron algunos de los comentarios.