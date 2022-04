No es sorprendente que las cosa tiernas y divertidas como los videos de mascotas o los desafíos de baile tengan un nicho establecido en plataformas como TikTok. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, los videos de limpieza también construyeron una fiel audiencia, siempre dispuesta a disfrutar de un satisfactorio antes y después.

En el mundo de los tiktokers de limpieza, la "chica de la gorra rosa" es una de las más populares. Liz Mara Camacho, una joven de 29 años oriunda de Puerto Rico, se dedica a compartir videos de su negocio de limpieza en la plataforma de los videos cortos, donde expresa su pasión por la limpieza de las "casas bomba", como ella llama a los hogares con una desproporcionada cantidad de basura.

.

Entre los videos de su trabajo, sus seguidores se sorprendieron ante el estado de la más reciente "casa bomba" en caer en el cuidado de Camacho: "La mujer contrató mis servicios a distancia. Se encuentra en Estados Unidos. Me mandó las llaves y quiso que ambas viéramos la residencia a la misma vez", comenzó a narrar en el video, que ya recibió más de 2,1 millones de visitas.

Según explicó la limpiadora profesional, la dueña de la casa lleva algunos años poniendo su residencia en renta, para generar un ingreso de la propiedad que dejó atrás cuando se mudó a los Estados Unidos. La mujer había contratado sus servicios para la limpieza anual de la casa, pero ninguna de ellas anticipó el desastre con el que se encontraron detrás de esa puerta.

.

En el video viral se la observa al entrar al lugar mientras hace una videollamada con la dueña de la propiedad, quien no puede evitar sentirse mareada ante el desolador paisaje: pisos y paredes manchadas con quién sabe qué, la heladera repleta de moho y comida podrida, el piso cubierto de tanta basura que no es posible caminar y lo peor de todo, heces humanas en las paredes del baño.

"Ay, mi Dios", se puede escuchar a la dueña de la residencia del otro lado del teléfono. "No quiero ver más", suplica, horrorizada por la situación. Chamaco, por otro lado, no podría estar más contenta. Las "casas bomba" son su especialidad, y no tardó en poner manos a la obra. Pronto, bolsas de residuos ocupaban el piso de la residencia, ahora libre de basura y listo para una profunda limpieza.

.

La limpieza llevó tres días, pero finalmente la casa quedó en orden. Chamaco compartió el antes y el después de su más reciente "casa bomba" en su cuenta de TikTok, donde sorprendió a sus seguidores con el increíble cambio que trajo a la residencia. "Quedó perfecta, nueva. Me siento feliz, gracias", se la escucha decir a la dueña de la propiedad, quien no salía de su asombro. Con otra clienta agradecida y una casa bomba derrotada, la "chica de la gorra rosa" salió en busca de un nuevo desafío.