Cuando se trata de "cholulos", sin dudas, los argentinos somos los primeros en el ranking. La gran mayoría no tiene ningún tipo de problema a la hora de pedir una foto, un video o, incluso, un autógrafo.

No es la primera vez que los usuarios de Twitter mueren de envidia al ver la foto de un fan junto con algún famoso. Sin embargo, nadie se imagina encontrarse a una estrella de Disney Channel mientras camina por las calles porteñas.

Esta vez, la suerte le llegó a una joven conocida como @msoria_jua, quien aprovechó para tuitear sobre su breve encuentro con Ross Lynch, protagonista de la serie "Austin y Ally", mientras se encontraba de fiesta en un "after" en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.

La autora del tuit junto al ex actor de Disney, Ross Lynch.

"Momento más random de mi vida: me encontré a Ross Lynch en un after en microcentro", escribió la usuaria viral, y automáticamente, los "Me gusta" y comentarios llegaron sin parar.

Bastaron tan solo un par de horas para superar los 140 mil likes en la red social del pajarito. Incluso, los internautas que se encontraban navegando por la red social, no quisieron quedarse afuera y rápidamente comentaron algo al respecto.

Las distintas reacciones de los usuarios de Twitter

Fueron varios los que indicaron que se trataba de "la favorita de Dios", mientras que, otros, por el contrario, reaccionaron como grandes haters: "Huele a fake", escribió una internauta, dando a entender que la foto era falsa.

Al mismo tiempo, con un tono irónico, otro "hater" comentó: "Tremendo. ¿Quién es Ross Lynch?", a lo que otro tuitero le contestó: "Pensé que sólo yo no sabía quién era". A pesar de que protagonizó la famosa serie de Disney, "Austin y Ally", hubo varias personas que también desconocían por completo al actor estadounidense.

Sin embargo, algunos viejos fanáticos de la serie juvenil, murieron de celos al ver la foto de la autora del tuit junto al famoso "Austin". "La favorita de todos los dioses existentes y del universo", exageró un usuario.

Asimismo, también hubo quienes le consultaron por su vida privada, y quisieron indagar en lo que pasó entre ellos en ese "after": "Me imagino que te lo chapaste, ¿no?", comentó una usuaria.

A raíz de la enorme repercusión que tuvo el tuit, varios usuarios comenzaron a replantearse los lugares a los que salen, y aprovecharon la oportunidad para sacarle "data" sobre las fiestas a las que asiste la joven viral.

"¿Qué onda sus afters?, yo siempre termino con los fisuras", escribió una usuaria, y su posteo logró rápidamente más de 3.000 "me gusta", junto con una gran cantidad de retuits.