Un grupo de amigos decidió salir a divertirse a un bar de Xalapa, en Veracruz, México, llamado Santos Kitsch.

Allí todo transcurría con total normalidad hasta que de pronto, y luego de varias bebidas, en la mesa de estos muchachos un porrón cayó al piso y estalló.



Más tarde, uno de sus integrantes no llegó al baño y vomitó en medio del salón, acción que se repitió con el correr de las horas. Siempre con amabilidad y buena predisposición, los empleados del lugar dejaban todo en órden para que los amigos puedan seguir con su entretenimiento.



Cuando ya estaban todos pasados de copas, decidieron pedir la cuenta para retirarse a casa. Fue en ese momento que otro de estos jóvenes leyó en detalle el ticket y descubrió que la diversión les había salido demasiado cara.



Al revisar la boleta, que indicaba un total de 978 pesos, observó que estaban pagando el envase roto, 20 pesos y un plus en concepto de "Vomitada", por dos cantidades, a 100.



Tras los hechos, y algo más frescos pero aun asombrados, los chicos compartieron una foto de la cuenta en sus redes sociales, la cual no tardó en viralizarse rápidamente.



Por último, y luego de esta inesperada explosión masiva, los dueños del bar dieron su versión del caso. Apoyados por un video, los responsables del lugar detallaron como el hombre vomitó y recordaron que en los baños hay advertencias sobre la multa que se cobra ante esta situación.