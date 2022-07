A pesar de que justamente la finalidad de los tenedores libres consiste en consumir la variedad y cantidad de comida que el individuo desee, pagando un precio fijo, una mujer debió pagar un extra por "haber comido mucho".

Al buffet pareció no importarle demasiado que su lema decía “todo lo que puedas comer”, y decidieron ponerle algunas restricciones a la protagonista de esta historia.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria "Poppy Paints" compartió con sus seguidores la insólita situación que le tocó vivir en un supuesto "tenedor libre".

Entre risas, la mujer comenzó diciendo: “Una vez fui a un buffet de "todo lo que puedas comer", y cuando llegó la cuenta, me di cuenta de que me habían cobrado dos veces”.

Siguiendo con su relato, Poppy explicó qué fue lo que le dijeron cuando cuestionó el monto final de la cuenta: "Lo cuestioné y pregunté por qué, y dijeron que había comido demasiado".

A pesar de que, hoy por hoy, la mujer puede tomarse el tema con suma tranquilidad, e incluso, con mucho humor, lo cierto es que, en aquel momento, la situación le generó total indignación.

De hecho, la usuaria confesó que, al momento de pagar, se negó rotundamente a pagar lo que le estaban pidiendo, ya que no estaban cumpliendo con la función de "tenedor libre", en donde los comensales no deberían tener ningún tipo de límite a la hora de comer: "Discutí y solo pagué la única tarifa", detalló.

Las reacciones entre los usuarios de TikTok

Sin esperarse la repercusión que tuvo, la mujer viral contó, inocentemente, su historia, mientras cumplía con una tendencia que se puso de moda en la red social, en donde los usuarios tienden a contar las experiencias más vergonzosas que les tocó vivir.

Al ver que Poppy había contado su historia con tanta liviandad, una oleada de usuarios salió a compartir públicamente su vergonzosa experiencia.

La indignante situación que le tocó vivir a una usuaria de TikTok.

"En la escuela secundaria, todos los del curso de Ciencias se rieron de mí, mientras me miraban por la ventana dar un oral de educación física", contó una joven, y varios salieron a bancarla.

Entre algunas de las varias historias, otra internauta contó: "Un cliente me pidió que me comparara con un automóvil, y dije que me parecía a un Mustang. Me miró de arriba abajo y me dijo 'Te pareces más a un Volkswagen Escarabajo'".

La mujer no dudó en contestarle a cada uno de los usuarios y sus historias, poniéndole humor a la situación e intentando desdramatizarla.